彰化台灣設計展10月登場 網路先策展

八卦山大佛化身開心小佛，幫民眾先導覽景點與展區。（彰化縣府提供）

2025/02/23 05:30

八卦山大佛變「開心小佛」 帶領民眾認識設計展區及特色觀光景點

〔記者劉曉欣／彰化報導〕八卦山大佛是彰化縣永恆的精神地標，今年十月彰化縣將首次舉辦「台灣設計展」，首發代言人就由八卦山大佛變身為「開心小佛」，在網路帶領民眾，先行導覽展區與景點，最受歡迎的就是全國人氣景點王「鹿港老街」！

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6張趣味圖卡先行曝光

縣府表示，為了讓「台灣設計展」暖身，網路時代由「奔跑吧！大佛」搶先在數位平台策展，第一階段由「大佛動一動」六張趣味圖卡先行曝光，帶領民眾來認識設計展的展區，以及彰化縣的特色觀光景點。

兩星期 吸引230萬人次關注

縣府說，讓八卦山大佛化身為動漫版的「開心小佛」，帶領民眾走入彰化景點與設計展的展區，再搭配「小佛金句」，打破「彰化好無聊」的既定印象，也創下二星期在社群媒體吸引超過二三○萬人次的關注。

縣府指出，六張圖卡分別介紹八卦山大佛、武德殿、扇形車庫、鹿港老街、田尾公路花園、彰濱白色海豚屋。其中最受歡迎的就是鹿港老街，開心小佛的金句「細細品嘗百年繁華，漫遊巷弄老時光」。還有民眾留言，別忘了要點「麵茶挫冰」。

第二階段大佛上上籤 3/12上線

而第二階段「大佛上上籤」將於三月十二日正式上線，這是融合彰化縣十二個重要節令活動所創作的籤，由三組插畫家，分別為LASA、旅刺蝟與DOHUA常華共同創作，讓世界各國的民眾，都來跟八卦山大佛「線上抽靈籤」。第三階段活動則是壓軸的「大佛換新裝」，讓全球民眾一起為八卦山大佛換新裝。

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