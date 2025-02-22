高市輕軌去年車禍增近4成 將祭出刑法

高市輕軌列車車禍頻傳，統計去年共發生23件擦撞事故。（民眾提供）

2025/02/22 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市輕軌列車與道路汽機車車禍頻傳，統計去年共發生廿三件擦撞事故，較前年增加九件，事故率增加近四成，今年一月迄今已發生三件輕軌車禍，雖然較去年同期減少二件，但汽機車違規左轉撞上輕軌仍不斷發生，引發民眾抱怨，警方將對肇事者祭出刑法。

汽機車違規左轉撞輕軌最多

根據高市警交通大隊統計，輕軌自去年全線通車後，共計發生廿三件輕軌交通事故，較前一年增加九件，但隨著民眾逐漸熟悉輕軌通行，今年一月迄今發生三件輕軌交通事故，已較去年同期減少二件。

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警方分析去年事故肇因最多的態樣，主要還是以違規未依標線指示行駛共十件居冠，亦即在禁止左轉路口違規左轉最多，其次是闖紅燈有五件，以及違反號誌管制（直行箭頭綠燈違規左右轉）五件。

警方表示，去年高雄輕軌全線通車後，越來越多人選擇輕軌作為通勤通學的交通工具，但輕軌路口屢遭違規汽機車闖入，不僅危及自身安全，也對公共交通秩序造成嚴重威脅。

可能面臨2年以下有期徒刑

警方強調，駕駛人擦撞輕軌除交通違規外，也觸犯刑法公共危險「過失妨害舟車行駛安全罪」，除需繳納罰鍰罰金，更可能面臨二年以下的牢獄之災，提醒用路人行經輕軌路口務必遵守規則。

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