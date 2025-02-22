台中新光三越「安全計畫」獲備查 優先改善外牆

新光三越氣爆後，中市府連續七日，針對全市大型商場及量販店進行聯合稽查。（都發局提供）

2025/02/22 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越氣爆事故發生逾一週，中市政府都發局指出，新光三越在二十一日提送「建築物安全評估人員進出計畫」獲得備查，業者應優先改善（拆除）外牆危險物，新光三越表示，建築師公會提出大樓主結構沒有受到傷害，建築師及營造團隊進場勘驗，加快完成安全評估及防護工作。

另外，針對外傳新光三越將停業兩年進行封館整修之說，新光三越營業本部副本部長謝英明否認，他強調優先關注近四○○○名館內員工的工作權，全館仍封閉中，建築師及營造團隊已進場做安全勘查，目前所有貨品無法進出，除有特殊狀況，否在在沒有安全措施前，不會開放進入，「不是不讓大家拿，是有安全疑慮，但會盡快完成安全場勘」。

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稽查38家賣場 16家不合格

至於何時開放人員及貨物進出？謝英明表示，用最快的方式搶修，用最多人力、物力，做好大樓全面性的安全評估與防護。

另外，氣爆後，中市府連續七日，針對全市大型商場及量販店進行聯合稽查，都發局公佈第七日稽查結果，「太平洋百貨」、「家樂福豐原店」等兩處場所，有「餐廳廚房防火區劃」缺失，涉及建築法違規部分，將依法開罰六萬到三十萬並限期改善。

都發局表示，已完成稽查所有三十八家列管賣場（包含新光三越台中店），其中有十六家不符規定。

中市府聯合稽查百貨賣場，以附設美食街的「燃氣設備」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為重點。（都發局提供）

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