為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中新光三越「安全計畫」獲備查 優先改善外牆

    新光三越氣爆後，中市府連續七日，針對全市大型商場及量販店進行聯合稽查。（都發局提供）

    新光三越氣爆後，中市府連續七日，針對全市大型商場及量販店進行聯合稽查。（都發局提供）

    2025/02/22 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越氣爆事故發生逾一週，中市政府都發局指出，新光三越在二十一日提送「建築物安全評估人員進出計畫」獲得備查，業者應優先改善（拆除）外牆危險物，新光三越表示，建築師公會提出大樓主結構沒有受到傷害，建築師及營造團隊進場勘驗，加快完成安全評估及防護工作。

    另外，針對外傳新光三越將停業兩年進行封館整修之說，新光三越營業本部副本部長謝英明否認，他強調優先關注近四○○○名館內員工的工作權，全館仍封閉中，建築師及營造團隊已進場做安全勘查，目前所有貨品無法進出，除有特殊狀況，否在在沒有安全措施前，不會開放進入，「不是不讓大家拿，是有安全疑慮，但會盡快完成安全場勘」。

    稽查38家賣場 16家不合格

    至於何時開放人員及貨物進出？謝英明表示，用最快的方式搶修，用最多人力、物力，做好大樓全面性的安全評估與防護。

    另外，氣爆後，中市府連續七日，針對全市大型商場及量販店進行聯合稽查，都發局公佈第七日稽查結果，「太平洋百貨」、「家樂福豐原店」等兩處場所，有「餐廳廚房防火區劃」缺失，涉及建築法違規部分，將依法開罰六萬到三十萬並限期改善。

    都發局表示，已完成稽查所有三十八家列管賣場（包含新光三越台中店），其中有十六家不符規定。

    中市府聯合稽查百貨賣場，以附設美食街的「燃氣設備」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為重點。（都發局提供）

    中市府聯合稽查百貨賣場，以附設美食街的「燃氣設備」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為重點。（都發局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播