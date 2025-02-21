基隆連珍授權冰棒 驚見整隻蟑螂

民眾購買基隆百年老店品牌授權的冰棒，卻發現裡面有隻蟑螂。 （擷取自民眾臉書）

2025/02/21 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆知名的百年老店連珍授權的芋頭冰棒，有民眾咬了一口後竟發現有一隻蟑螂，口中的冰品還殘留著一條腿，噁心到想吐。店家昨表示，冰棒是品牌授權工廠製作，已積極跟消費者連絡並致歉，承諾給予適當的補償，產品已經下架。基隆市衛生局也展開調查，將相關資料移送廠商所在的台北市及台中市衛生局追查。

民眾︰咬一口發現蟑螂頭在冰棒上

民眾在網路社群爆料指出，前天跟女友在超商冰櫃看見芋頭冰棒，身為芋頭控的他買來嘗鮮；女友咬了第一口後說，芋頭香味很濃，他跟著咬一口，發現竟有一隻蟑螂的頭在冰棒上，他急著衝到廁所吐出冰品，發現已經咬斷一條腿，覺得很噁心，食物裡有這麼大隻蟑螂、還是完整的，頭一次看到，心中也留下陰影。

請繼續往下閱讀...

店家︰跟消費者致歉 產品已下架

連珍行銷總監郭克伶對消費者在吃冰時受到驚嚇表示歉意，昨一早已跟代工廠和消費者積極連絡，對消費者造成不舒服的感覺，會給予適當的補償。他表示，冰棒是品牌授權製造，在通路上銷售，店裡沒有販售，當初與代工廠簽約時，要求需有工廠證明、通過ISO和食品安全管制系統等相關認證，出現任何問題，代工廠要負全責。

連珍糕餅授權廠商日亞特選名物也發聲明指冰品是委由代工廠生產，已進行預防性下架，同批號產品並沒有其他異物。除了向消費者致歉，也會加強商品生產過程及廠區環境管理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法