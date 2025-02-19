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    造橋國中學生百人 扯鈴稱霸全國

    苗栗縣造橋鄉造橋國中參加全國各級學校民俗體育競賽，在扯鈴項目一舉勇奪全國第一。（造橋國中提供）

    苗栗縣造橋鄉造橋國中參加全國各級學校民俗體育競賽，在扯鈴項目一舉勇奪全國第一。（造橋國中提供）

    2025/02/19 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「真的很會扯！」苗栗縣造橋鄉造橋國中學生學生人數僅一百人，參加全國各級學校民俗體育競賽，在扯鈴項目一舉勇奪全國第一，而造橋國中扯鈴隊僅為社團性質，參賽選手占了全校五分之一，在選手通力合作展現極佳的默契與技術底蘊，順利為校爭光，為苗栗爭光。

    熱門社團 人數占全校2成

    造橋國中校長林孟君說，造橋國中全校學生人數約一百人，校方鼓勵學生多元學習，除了課業也希望學生透過不同的社團探索個人興趣，而扯鈴社團人數就超過二十人，占全校人數的五分之一，是學生心中最熱門的社團。

    林孟君指出，學生平時在活動練習期間彼此不藏私，會將自己的獨門祕訣互相分享，也會互相發現優缺點、不斷的改善、精進，展現出良好的團隊默契，顯見學生對扯鈴這項民俗技藝的熱愛，也能發現學生無私以及互相鼓勵的精神，更是難能可貴。

    反覆練習 訣竅互相分享

    得獎學生說，扯鈴並不如想像中輕鬆，必須經過不斷的訓練，從基本的拋接等，剛開始時會常常出糗，不過經過反覆練習，從中學到許多技巧，更學會面對問題時，如何尋找方法克服，從中獲益良多。

    另外，得獎學生也提到，除了社團活動時間訓練，也感謝老師的指導。而造橋國中除了指導教師善於扯鈴，就連學校護理師也是高手，在課餘時間也傳授一身本領給參與選手。

    苗栗縣造橋鄉造橋國中參加全國各級學校民俗體育競賽，在扯鈴項目一舉勇奪全國第一。（造橋國中提供）

    苗栗縣造橋鄉造橋國中參加全國各級學校民俗體育競賽，在扯鈴項目一舉勇奪全國第一。（造橋國中提供）

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