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    改造桃園青埔公4公園 增公廁、改善遊具

    青埔公4公園改善工程模擬圖。（養工處提供）

    青埔公4公園改善工程模擬圖。（養工處提供）

    2025/02/19 05:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大園區鄰近中壢區的青埔公四公園，遊具設施不完善，沒有公廁、洗手等支援性設施，且步道有積水問題，市府養護工程處辦理改善計畫，昨召開地方說明會，多位市民與議員黃崇真都建議要有滿足不同年齡層小孩的遊具；養工處回應，會有分齡及混齡的多樣遊具，預計五月完成設計、六月發包、八月開工、明年三月完工，投入經費預估為兩千萬元。

    青埔公四公園位處老街溪畔，面積廣達九○一二平方公尺（約二七二六坪），是當地大型公園之一，植栽以台灣欒樹為主，錯落栽植小葉南洋杉、落羽松及白雞油、楓香、櫻花、水黃皮、楊梅、烏臼、苦楝與風鈴木等，鬱鬱蔥蔥，綠覆率高，加上四季更迭的喬木讓林相景觀優美多變並具層次感，只是現有適合五至十二歲的六角立體攀爬網、二至六歲組合遊具，後者對學齡前兒童不具挑戰性，整體豐富度及特色性均不足。

    養工處員說，公園改善工程將新建兩間公廁、洗手台，將步道易積水區域重新鏝整洩水坡度，設置開放式渠道砌石草溝，經集水井接至鄰近排水設施，打造「水水地景遊戲場域」，整合立體攀爬網，增設戲水區、無障礙沙桌、老街溪畔鞦韆組及草地區迴游魚梯造型遊具、鰻魚架組合遊具與滑索等混齡遊具，以節點廣場讓遊戲設施間順暢無縫串接。

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