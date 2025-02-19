新北211座共融公園3成無公廁 民怨不便

211座「特色共融及全齡化公園」中，僅149座設有公廁。圖為板橋區共融公園海山路遊戲場，位於板橋第一運動場旁，民眾可使用運動場公廁。（記者黃子暘攝）

2025/02/19 05:30

老幼需求大 內急只能返家 縮減公園休憩時間 景觀處：地方有共識會增建

〔記者黃子暘／新北報導〕公園是各年齡層民眾、親子、鄰里活動遊憩的好去處，但並非所有的公園都有公廁，截至今年一月底，新北市「特色共融及全齡化公園」共二一一座，其中約三成、六十二座公園沒有公廁，讓不少民眾抱怨「不方便」；對此，市府綠美化環境景觀處指出，已推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，若地方民眾對公園增設公廁有共識，會改善增設。

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有關公園設置公廁一事，市長侯友宜曾表示，若地方民意有需求，市府會增建公廁讓民眾更「方便」，也會做好治安維護，避免可疑人士逗留或破壞公物。

民眾盼加強清潔及加密巡邏

三重區劉小姐反映說，長輩如廁次數比較頻繁，兒童運動後也會增加喝水量，都有使用公廁需求，但公園周邊不一定有開放廁所或提供廁所的商家、公共設施，有時內急只能匆匆返家，增設公廁可延長民眾在公園休憩的時間。

永和區林先生認為，偶有街友利用公園公廁的水龍頭盥洗，也有缺乏公德心的民眾故意弄髒甚至偷竊、毀損公物，公廁如果沒有經常清掃就髒臭難聞，反而成為治安及環境衛生的死角，如果增設公廁，應加強清潔及巡邏頻率，外觀設計也要融入公園特色才不至於突兀。

議員：疫情期間可立即洗手

板橋區市議員石一佑表示，新北有些公園位置比較偏遠，沒有公廁確實讓民眾不便，市府鼓勵親子、長輩到公園休憩，解決民眾的生理需求是公園的基本配備，除了便民，在腸病毒等疫情期間，孩子在公園遊戲後也能立即清潔手部，公廁應從公園建設初期就先納入規劃，後續補蓋的支出更高。

板橋區市議員黃淑君指出，公廁的主責單位是環保局，與公廁增建單位不一樣，公廁品質不一，簡易公廁易損壞也危及民眾的隱私，建議市府統合相關單位審慎規劃，並落實環境清潔及加密巡邏，讓公廁發揮應有的功能。

景觀處表示，既有公廁改善比較容易，一般鄰里公園因面積較小，設置公廁將壓縮到公園休憩空間，至於新闢的公園在規劃設計時，要先徵詢地方多數民眾支持，也要考量後續的環境清潔與維持計畫。

景觀處說，若符合「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，且地方有共識與需求，即可納入增建評估，今年會持續推動改善，讓民眾到公園休憩時「更方便」。

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