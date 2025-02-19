彰投公費流感疫苗 明起接種

今年彰化縣流感疫苗接種率五十五％，為全國第一，配發到五五○○劑疫苗已到貨，全台同步明天開放接種服務。（彰縣衛生局提供）

2025/02/19 05:30

彰化獲配5500劑 南投2130劑 11大類符合資格民眾 可到衛生所與合約醫療院所施打

〔記者張聰秋、張協昇／綜合報導〕因名人效應加上天氣太冷，醫院病患人滿為患，全台公費流感疫苗本月初被搶打一空，行政院因應國人需求緊急同意衛福部增購十萬劑，彰化縣配發到五五○○劑，南投縣也獲配二千一百三十劑流感疫苗，全台同步在明天（二十日）開放接種服務，衛生局建議符合施打資格的民眾親洽衛生所與縣內合約醫療院所接種。

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今年彰化接種率55％ 全國第一

今年彰化縣的流感疫苗接種率五十五％（見圖，衛生局提供），為全國第一。在這次增購的公費疫苗中，共有十一大類民眾符合施打資格，包括六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、安養或長照機構人員、六個月以上至國小入學前幼兒、具有高風險慢性疾病者（身體質量指數BMI≧30、罕病與重大傷病患）、孕婦、六個月內嬰兒的父母、醫事及防疫人員、國小到高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員，及禽畜與動物防疫相關人員。

衛生局長葉彥伯指出，縣內六十五歲以上長者的接種率過去曾高達七成，但今年初期的意願並不算熱絡，一直到藝人大S猝逝新聞爆發後才引爆全台搶打潮，公費疫苗也在短時間內被一掃而空。

他提醒，接種疫苗是預防流感與重症的最佳方式，就算度過流感高峰期後仍可能出現幾波小流行，建議六十五歲以上長者把握此次新增疫苗到貨的機會，盡快施打，千萬別等到疫苗又被秒殺才後悔莫及。

「台灣人的健忘症，一點也不稀奇！」有醫師笑說，過去也曾出現疫苗一開打就吵著「不夠」的情況，但過不了多久，又可能冷下來，導致醫療院所疫苗擺到效期過了。這次增購流感疫苗會不會重演同樣情節？衛生單位與醫療院所嚴陣以待。

衛生局︰數量不多 盡快接種

衛生局疾病管制科長王曉琪表示，疫苗數量其實不多，因此強烈建議符合資格的民眾，把握開放的第一時間前往接種，「晚一步，就可能錯過！」

南投縣也獲配二千一百三十劑流感疫苗，明（二十日）起優先提供六十五歲以上長者等十一類對象接種，南投縣衛生局長陳南松表示，流感病毒變異迅速，感染後容易併發重症的心肌炎、腦炎、肺炎等疾病，嚴重時造成死亡，接種流感疫苗是預防流感中重症最有效的方法，符合十一類公費流感疫苗接種對象，應儘速前往接種，可至衛生局網站查詢縣內流感疫苗接種合約院所。

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