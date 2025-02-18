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    《屏東》千年紅豆杉遭砍 林保署科技緝兇

    北大武山步道旁一棵珍貴的千年紅豆杉遭切鋸，林保署祭「科技執法」揪兇。 （林保署屏東分署提供）

    北大武山步道旁一棵珍貴的千年紅豆杉遭切鋸，林保署祭「科技執法」揪兇。 （林保署屏東分署提供）

    2025/02/18 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕北大武山步道旁一棵珍貴的千年紅豆杉，被山友發現遭人盜走部分木材，樹體受到傷害，恐遭細菌感染，警方據報後，已聯合林業與自然保育署屏東分署採取「科技執法」進行偵辦，希望能揪出元凶，嚇阻不肖山老鼠殘害山林。

    北大武山檜谷山莊管理員吳德發指出，受害的紅豆杉位置在北大武山國家自然步道二．五公里處旁，高度有十餘公尺，是一棵珍貴千年大樹，因為是登北大武山必經之處，十分顯眼，被山友視為登頂「快到了」的地標。

    北大武山地標 根部遭切鋸

    「山友都很氣！」，吳德發說，有山友行經發現該紅豆杉根部遭切鋸，隨即通報林保署，他前往查看，發現約一百六十公分枝幹被切下，由於切口平整，推測為山老鼠盜樹行為，引起許多山友撻伐。

    屏東分署表示，該紅豆杉受害切鋸面約十至十五公分，長度約三十至三十五公分，盜木賊可能會再度犯案，將會同保育警察採取「科技執法」設置紅外線自動照相機，監視附近林區，嚇阻不法。

    屏東分署強調，紅豆杉為台灣珍貴瀕危樹種，材質細緻美觀，是製造高級工藝用品珍貴材料，生長非常緩慢且繁殖不易，受害的紅豆杉樹齡在千年以上，被破壞的根部恐導致病菌入侵，影響樹體健康。

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