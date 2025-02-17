低溫延花期 阿里山阿龜櫻開6成

阿里山國家森林遊樂區櫻花今年花期受氣候影響。（林業署嘉義分署提供）

2025/02/17 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕寒流、冷氣團接力報到，海拔高度二二一六公尺的阿里山國家森林遊樂區持續低溫，影響櫻花開花延遲。往年此時已盛開的俗稱山櫻花品種如緋寒櫻、阿龜櫻，最近兩週才陸續綻放，其中阿龜櫻已開花六成；「阿里山櫻花季」主角染井吉野櫻，往年約在三月中旬盛開，因低溫還在持續，專家預期花期恐延遲兩週。

染井吉野櫻 預估延至3月下旬盛開

嘉義大學森林暨自然資源系副教授張坤城說，櫻花大致分為早春與晚春品種，粉紅色系的櫻花，如緋寒櫻、椿寒櫻、河津櫻往年此時都已開花，今年因低溫持續，影響花期，平均延遲二至三週開花。

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「阿里山櫻花季」主角染井吉野櫻屬於晚春品種，往年約三月十五日左右盛開，今年花期還待觀察，由於染井吉野櫻需要穩定、長時間低溫氣候，今年預期開花時間會較一致，且花況可期。

張坤城表示，二○一八年他協助林業及自然保育署嘉義分署鑑定阿里山國家森林遊樂區內的河津櫻更名為阿龜櫻，之後查閱中國相關資料，更傾向為飛寒櫻品系，也屬早春品種，今年因寒冷、下雨影響，花期也晚約二至三週，預計三月初是最適合賞花時節，至於阿里山公路的原生種山櫻花花期，受氣候影響較小。

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