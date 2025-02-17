傳承百年 雲林五股開臺尊王過爐

「國姓公」神尊在上萬信眾齊喊「進喔！」聲中完成駐駕。（記者李文德攝）

2025/02/17 05:30

民俗無形文資 「國姓公」神尊從四湖三條崙海清宮起駕 駐駕大埤豐田村成功廟

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣民俗無形文化資產「五股開臺尊王過爐大典」昨登場，上萬信眾隨著「國姓公」鄭成功神尊，由四湖鄉三條崙海清宮起駕，前往次房股大埤鄉豐田村成功廟，隊伍所到之處鞭炮聲不絕於耳，場面熱鬧。值年爐主黃芳柎說，村民從去年便開始籌備，昨天有上千桌平安宴，今晚還有晚會及連續十天歌仔戲演出，歡迎大家來豐田村看熱鬧。

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豐田村民 準備上千桌平安宴

五股開臺尊王信仰原於清朝乾隆年間，鄭氏後代五兄弟供奉鄭成功神像，後來兄弟分居雲嘉五處，即長、次、參、肆、伍房股，五房輪流請回鎮宅恭拜一年，至今已逾百年歷史；此習俗橫跨雲林四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤及嘉義溪口共五股十三庄，為地方每年宗教盛事。

今晚有晚會 歌仔戲連演10天

昨晨六點，過爐儀式在四湖鄉三條崙海清宮登場，各股總動員，包含陣頭、香客近萬人聚集廟前，由中華五股開臺尊王協會理事長王萬來、海清宮主委蘇金志、雲林縣長張麗善等人點起馬炮後，宣告年度盛事展開。

過爐隊伍由股獅陣帶頭開路，一字排開包含先鋒旗隊、唱班、執事牌「駕前牌」、帥旗等陣頭隊伍綿延近一公里長，周圍香客隨行，所到之處鞭炮聲不絕於耳。隊伍行經元長鄉、土庫鎮、虎尾鎮、斗南鎮，下午一點半左右「國姓公」神尊在上萬信眾齊喊「進喔！」駐駕大埤鄉豐田成功廟，過爐儀式圓滿落幕。

輪流值年 彰顯在地性及傳承

王萬來表示，今年輪值為次房股豐田村，該村十五年才值年一次，過爐隊伍從四湖鄉出發後，路徑超過五十公里，也是經過鄉鎮最多且路徑最長的一條香路，神尊駐駕廟中三天後，移駕至值年爐主黃芳柎住宅所設立的紅壇奉祀一年。

張麗善表示，五股開臺尊王每年定期過爐過庄，加上每年輪流不同村落值年，保留「各股自有顏色」、「配掛紀章」、「過股點交」、「歷屆爐主隨駕」等獨特民俗，迎請國姓公陣頭由各村子弟成立，如柑仔獅、雞籠獅、開嘴獅、北館等，深具在地性及傳承意涵，此民俗於二○一六年登錄為雲林縣民俗無形文化資產。

五股開臺尊王過爐昨下午一點半左右抵達大埤鄉豐田村成功廟。（記者李文德攝）

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