新北養黑水虻吃廚餘 日處理27噸

鶯歌國小將黑水虻生態融入食農教育與昆蟲生態課程。（記者賴筱桐攝）

2025/02/17 05:30

糞便能當肥料 蟲體能作飼料 達到循環經濟與減碳效益

〔記者賴筱桐／新北報導〕蟲蟲也能消化廚餘！新北市環保局二○二三年引進黑水虻分解有機資源回收物，每日可處理約廿七公噸廚餘，累計至今年一月，黑水虻養殖廠共處理約九二一一噸廚餘，分解完的食物殘渣及排泄物，可產生具營養價值的有機肥料，蟲體也能當飼料，達到循環經濟與減碳效益。

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環保局引進 養殖廠已處理9211噸

環保局專門委員郭淑萍表示，新北市每天生、熟廚餘產量約三一○公噸，其中生廚餘佔七成，處理方式包括傳統堆肥、高效堆肥再利用、開發生質能源等，熟廚餘可賣給養豬戶，近年引進黑水虻處理生廚餘，開創循環經濟模式，符合淨零排放趨勢。

環保局指出，黑水虻是一種腐蝕性昆蟲，一公克黑水虻約可處理十公斤破碎、脫水後的有機資收物，廚餘餵食黑水虻幼蟲後，剩餘的纖維與排泄物可當作土壤改良的培養土，蟲體提供家禽與水產飼料。

傳統堆肥須30天 黑水虻僅3天

郭淑萍說明，目前黑水虻養殖廠設在鶯歌、坪林，平均每日處理約廿七公噸廚餘，傳統堆肥需要費時一個月，經過發酵、人工翻堆、熟成等程序，黑水虻處理時效從原本卅天縮短為三天，節省人工成本和使用空間。

據統計，二○二三年四月至今年一月止，黑水虻養殖廠共處理九二一一噸廚餘，換算約減少四○五公斤碳排放量，未來將擴大推廣至社區和校園，作為環保生態教育素材。

環保局說明，為提升廚餘再利用，熟廚餘公開標售給養豬場飼養豬隻，生廚餘透過自主堆肥、高效堆肥、黑水虻生物處理等方式，轉化成肥料或飼料，也將廚餘漿液化，並與紙廠合作進行厭氧共消化後發電，達資源循環再利用。

鶯歌國小用廚餘餵虻 虻養蛋雞

曾獲得「金熊級」低碳校園標章的鶯歌國小，師生共同經營校園農場，將校內廚餘用來餵食黑水虻，再用高蛋白的黑水虻幼蟲飼養蛋雞，學校也將黑水虻生態融入食農教育與昆蟲課程，進行黑水虻養殖與繁殖實驗，營造校園循環系統，使生態教育從小扎根。

市議員黃淑君認為，板橋和三重果菜市場每天產出廚餘量高達數公噸，卻被歸類在「事業廢棄物」，欠缺妥善處理運用，黑水虻不是處理廚餘的唯一選項，市府必須檢討並開發多元方式。據她了解，生廚餘經乾燥加工後可作為寵物飼料，市府應在第一線收運先落實分類、篩選，再與業者洽談合作，確立後端處理模式與銷售機制，才能有效發揮蔬果殘渣的利用價值。

新北市政府引進黑水虻分解有機資源回收物，平均每日可處理27公噸廚餘。（記者賴筱桐攝）

鶯歌國小師生共同經營校園農場，將校內廚餘用來餵食黑水虻，再用黑水虻幼蟲飼養蛋雞。（記者賴筱桐攝）

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