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    大眾運輸動彈不得 議員批市府準備不足

    台灣燈會15日週六因湧入大量遊客導致交通癱瘓。（桃園市議會民進黨團提供）

    台灣燈會15日週六因湧入大量遊客導致交通癱瘓。（桃園市議會民進黨團提供）

    2025/02/17 05:30

    〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕台灣燈會前天開燈後的首個週六因湧入大量遊客，機場捷運站、高鐵桃園站及周邊交通整個癱瘓，還波及前往桃園機場搭機旅客，引爆民怨；桃園市議會民進黨團昨抨擊桃市府應「上緊發條」，要大家多搭大眾運輸，結果卻讓遊客在站內動彈不得，凸顯事前準備不足，緊急應變能力更要加強。

    許多抱怨聲浪湧入張善政臉書，有網友提及二○一六年桃園台灣燈會當時沒有機捷，不解今年有機捷，怎麼能搞成這樣；另有網友說，二○一九年台灣燈會在屏東，當地沒有火車與捷運，但人流卻是非常順暢；還有網友原計畫昨天前去賞燈，但被週六人潮及機捷站內景象嚇到卻步。

    桃園市政府交通局長張新福表示，九年前首辦台灣燈會高鐵最大進出疏運十四萬人次（沒有機捷），前天高鐵疏運十二萬人次加機捷十萬人次共廿二萬人次，較九年前激增八萬人次；而九年前台灣燈會人潮最高峰疏散至凌晨二點，前天至深夜十一點就完成疏運。

    民進黨桃市議會黨團總召李宗豪批評，十五日晚間網路開始炸鍋，市長張善政直到十六日中午才在臉書說明相關應變措施，也未向受影響民眾致歉，無視大量網友的罵聲；黨團多名議員要求市府今日提出改善措施專案報告。

    副總召黃家齊、王珮毓表示，十五日機場捷運A18、A19站都出現遊客動彈不得情況，若發生踩踏意外後果不堪設想。議員黃崇真說，早就提醒市府注意在地居民權益，仍發生居民因燈會回不了家的情形。

    藍營議員凌濤認為，十五日適逢燈會首個週六假期，人潮遠超過原先預期，相比去年台灣燈會在台南安平燈區，桃園單日人潮高出台南約六倍之多，展現桃市府在行銷推廣上的成功，但面對龐大人潮對交通疏運造成的挑戰，市府雖在第一時間啟動各項應變措施，也應進一步檢討疏運策略，建立標準作業程序，確保未來大型活動的人流管理更加流暢。

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