為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    流感疫苗獲配8480劑 37區陸續開打

    2025/02/13 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕民眾搶打流感疫苗，衛福部疾管署緊急採購十萬劑流感疫苗，台南獲配八四八○劑，南市衛生局表示，下週將視狀況陸續在卅七區衛生所開打，十八日前公布相關規劃。

    衛生局18日公布相關規劃

    衛生局昨日舉行二○二五登革熱誓師大會，市長黃偉哲特別提及，台南獲中央分配八四八○劑流感疫苗，將優先針對十一類高風險族群為施打對象。他說，藝人大S流感猝逝一開始，民眾確實爭相施打疫苗，但目前流感疫苗接種高峰已過，醫療院所也反映預約施打的人變少了。

    衛生局長李翠鳳說明，台南市依人口比例可獲分配八四八○劑公費流感疫苗，以六十五歲以上長者、滿六個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中、職、五專三年級學生等，十一類高風險族群施打為主，預計將集中分配在卅七區衛生所提供接種，十八日前會公布相關規劃細節。

    鼓勵家長可帶孩童前往接種

    李翠鳳強調，由於該批公費疫苗數量不多，且接種者需先經過資格審核，因此不會開放在網路平台上預約，目前會統計各區符合接種資格的人口比例，並依照名冊進行疫苗劑量分配，平均各區衛生所會分配一百劑左右，人口數較多的衛生所，疫苗劑量相對會增加。

    李翠鳳特別提到，近期天氣依舊寒冷，對於流感病毒仍不可輕忽，除六十五歲以上的年長者務必接種之外，疾管署十一日公布南台灣有一名未滿十歲孩童因流感重症死亡，鼓勵家長可帶孩童前往接種疫苗。

    登革熱誓師大會上，黃偉哲強調，將延續秉持「三大策略、十大行動」防治策略，嚴格落實各項登革熱防治工作，全面阻絶境外疫情入侵，社區動員做好「巡、倒、清、刷」防治措施，運用指標數據監測及科技輔助，在登革熱大爆發前防患未然。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播