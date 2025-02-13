流感疫苗獲配8480劑 37區陸續開打

2025/02/13 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕民眾搶打流感疫苗，衛福部疾管署緊急採購十萬劑流感疫苗，台南獲配八四八○劑，南市衛生局表示，下週將視狀況陸續在卅七區衛生所開打，十八日前公布相關規劃。

衛生局18日公布相關規劃

衛生局昨日舉行二○二五登革熱誓師大會，市長黃偉哲特別提及，台南獲中央分配八四八○劑流感疫苗，將優先針對十一類高風險族群為施打對象。他說，藝人大S流感猝逝一開始，民眾確實爭相施打疫苗，但目前流感疫苗接種高峰已過，醫療院所也反映預約施打的人變少了。

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衛生局長李翠鳳說明，台南市依人口比例可獲分配八四八○劑公費流感疫苗，以六十五歲以上長者、滿六個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中、職、五專三年級學生等，十一類高風險族群施打為主，預計將集中分配在卅七區衛生所提供接種，十八日前會公布相關規劃細節。

鼓勵家長可帶孩童前往接種

李翠鳳強調，由於該批公費疫苗數量不多，且接種者需先經過資格審核，因此不會開放在網路平台上預約，目前會統計各區符合接種資格的人口比例，並依照名冊進行疫苗劑量分配，平均各區衛生所會分配一百劑左右，人口數較多的衛生所，疫苗劑量相對會增加。

李翠鳳特別提到，近期天氣依舊寒冷，對於流感病毒仍不可輕忽，除六十五歲以上的年長者務必接種之外，疾管署十一日公布南台灣有一名未滿十歲孩童因流感重症死亡，鼓勵家長可帶孩童前往接種疫苗。

登革熱誓師大會上，黃偉哲強調，將延續秉持「三大策略、十大行動」防治策略，嚴格落實各項登革熱防治工作，全面阻絶境外疫情入侵，社區動員做好「巡、倒、清、刷」防治措施，運用指標數據監測及科技輔助，在登革熱大爆發前防患未然。

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