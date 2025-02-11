中和春秋墓園糾紛 追查公務員圖利

2025/02/11 05:30

監察院通過提案糾正 民政局︰未針對特定業者量身訂作

〔記者林哲遠、董冠怡／綜合報導〕位於中和區的私立春秋墓園（已更名為龍陵紀念墓園）爆發墓地被迫拆遷、亡者無法安葬等糾紛，監察委員施錦芳、趙永清調查後表示，新北市政府未善盡主管機關的責任，核有違失，監察院已通過提案糾正市府，並移送法務部調查公務員是否涉及圖利罪。

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曾接獲陳情並持續追蹤的新北市議員戴瑋姍說，樂見監察院作出明確指示，要求市府趕快改善，讓墓主的家屬有所憑據依循，也督促目前的經營業者負起責任，她呼籲檢調單位徹查是否有不法行為。

墓地被迫拆遷 亡者無法安葬

施錦芳、趙永清昨天公布調查報告，指新北市升格前的台北縣政府時代，在一九七三年一月核准林姓申請人設置私立春秋墓園，林某死亡後，春秋有限公司向當時的縣政府申請變更墓園的負責人，縣府否決變更申請，雖不承認春秋公司是春秋墓園的合法經營者，卻又持續受理春秋公司開具的土地永久使用證，並核發埋葬許可，甚至在二○○八年還將春秋墓園評鑑為優良墓園，直至二○二○年一月，新北市府以該公司違法經營而裁罰，造成一千三百餘座墓地的使用權衍生爭議。

監委︰市府未盡責任 核有違失

監委表示，新北市府對春秋公司裁罰後，隨即於二○二○年一月底核准「道環展業有限公司」為春秋墓園殯葬設施的經營者，無視春秋公司與墓主的契約關係，未公開資訊導致先前向春秋公司購買墓基民眾的權益受到損害，沒有配套措施或因應作為，造成墓主與道環展業公司的後續紛擾不斷，市府核有違失。

監察院的調查報告並指出，新北市府殯葬管理處、望安鄉公所於二○一九年時，分別同意將春秋墓園中的市有地、鄉有土地提供給道環展業公司申請殯葬設施經營使用，但未採公開方式、未依規定收費，更未考慮墓園的管理疑慮，擅自同意使用證明文件切割處理，有為特定業者量身訂作的圖利之嫌，將移送法務部調查是否有公務員涉及圖利或瀆職等。

新北市民政局回應說，原春秋墓園的私權紛擾源於非法經營者春秋公司，長期未經全部地主同意，擅將土地提供給喪家下葬，導致墓主遭地主提告並經法院判決無權占有，道環展業公司並非地主，無權排除已埋葬的墳墓及求償。

市府︰契約明定業者須依規使用土地

民政局表示，該墓園多年來未有合法業者管理、亂象叢生，為防止春秋公司持續占用、販賣土地使用權獲取不法利益，殯葬處才於二○二○年同意道環展業公司申請成為合法的經營者，但「同意墓園經營」與「同意特定墓地使用」分屬兩件事，並未針對特定業者量身訂作，契約也明定道環展業公司使用土地仍須依規定辦理。

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