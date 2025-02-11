台灣燈會明晚開幕 下午踩街

台灣燈會主燈「無限樂園」，明晚正式啟燈亮相。（記者李容萍攝）

2025/02/11 05:30

賴清德總統主持啟燈儀式 主燈每半點3分鐘燈光秀

〔記者李容萍／桃園報導〕「二○二五台灣燈會在桃園」主題「光聚千塘串桃園」，以多元文化及體育特色為核心打造兩大展區，主燈區明起至廿三日在機場捷運A18高鐵桃園站前登場，主燈「無限樂園」明晚將由賴清德總統主持啟燈儀式，桃園高鐵站前當日下午由十九個國內外表演團隊，舉辦主燈區開幕踩街活動。

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台灣燈會主燈區採棒球場動線設計展區，設有一座主燈、二大副燈、六大燈區，結合工藝、竹藝、互動科技及傳統技藝，主燈「無限樂園」由藝術家李明道（AKIBO）設計，高十八公尺，首度採用現代抽象無限符號造型，結合球體與幾何形狀，營造未來樂園意象，其設計靈感來自遊樂園的雲霄飛車及滑水道，讓民眾體驗「沒有遊樂設施的樂園」，明晚展開的主燈燈光秀，每卅分鐘一場、每場三分鐘，安排四名職棒啦啦隊員運用科技捕捉動作，將影像融入主燈秀中。

民俗專家看主燈 處處充滿危機

民俗專家廖大乙昨表示，今年主燈「無限樂園」很像眼鏡蛇的眼睛，虎視眈眈注視著，眼睛中間插著像三支香的旗幟，頗有佔領、警示信號的意思，在對抗強大勢力有挑釁意味，主燈周圍有不同形狀物件包圍著，處處充滿危機，對於外交將是一大挑戰。

廖大乙說，觀看蛇年主燈凡事千變萬化，無頭無尾困頓的事情很多，有志氣、有抱負的人恐難以施展拳腳，社會、政治反抗權威聲音崛起，奉勸國人睜大雙眼、小心詐騙險象四伏，不要停頓原地踏步，要積進向上。

燈會接駁車開跑 實施公車專用道

市府交通局表示，台灣燈會接駁車今起開始提供服務，同步開始實施公車專用道措施，請用路人改道行駛替代道路。燈區轉運接駁線（紅線）往返A18轉運站至A19轉運站；中路風禾接駁線（綠線）往返桃園區中路風禾接駁站至A18轉運站；泰豐輪胎接駁線（棕線）往返中壢區泰豐輪胎接駁站至A21捷運環北站；楊梅接駁線（藍線）往返楊梅火車站前站至A19轉運站；內壢假日接駁線（黃線）於開燈日及燈會期間每週五至日加開往返內壢火車站後站至A19轉運站。

第二展區中的「福光滿意讚」為宗教燈區，由中壢慈惠堂、中壢仁海宮、圓光禪寺、桃園景福宮、桃園護國宮、桃園慈護宮、明倫三聖宮、誠聖宮等寺廟和佛光山桃園講堂、天主教等設置，中壢仁海宮適逢建宮二百週年慶典，設置許願池、許願卡，明晚有元宵燈謎活動，獎品有電動機車、iPhone手機等。

台灣燈會第二展區「福光滿意讚」為宗教燈區，燈區鳳凰神鳥「大」有看頭。

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