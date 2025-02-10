竹北光節登場 「水生繁花」光彩奪目

竹北市蛇年專屬提燈，圖右是「銀翼之蛇」、圖左是「遙光彩蛇」。（記者黃美珠攝）

2025/02/10 05:30

即日起至23日 每晚在水圳森林公園點燈

〔記者黃美珠／新竹報導〕二〇二五竹北光節「水生繁花」即日起到廿三日為止，每晚在新竹縣竹北市水圳森林公園登場，至於想要竹北市蛇年專屬「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」兩款提燈的民眾，可以把握週休假期（十五、十六日）下午三點半到場，將有人員在場限量隨機發放，好運者得。

蛇年專屬兩款提燈 15、16日發放

竹北市長鄭朝方說，竹北光節「水生繁花」現場，是用科技跟美所學共同打造光影的夢幻國度，共有六大燈區，分別是：夢島之境、水生之境、繁花之境、永恆之境、光影樂園以及迷香樂園。

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主燈「洄洄」就在夢島之境，創作者曾令理用莫比烏斯環為設計核心，象徵水流，呼應生命、自然以及時空的無限循環、生生不息。整個結構也融合月亮跟蚺蛇的意象，透過光影變化呈現前行姿態，五．五公尺高，就在新竹高鐵一號門外。

主燈「洄洄」外 還有三個副燈

主燈「洄洄」之外，還有「迴響脈動」、「聲息」、以及「心海朗朗，光明自現」三個副燈，另有「匯流而上」、「半伴」兩件徵件作品，共同映照竹北的創新精神。

竹北光節系列大活動在週六（十五日）晚還有音樂演唱會，邀請金曲獎最佳客語專輯得主「春麵樂隊」、療癒系雙主唱「脆樂團」、金曲歌后孫盛希等開唱。

下週六廿二日的水上音樂會，則由國家交響樂團（NSO）豎琴首席解瑄、古典鋼琴演奏家嚴俊傑跟興隆國小一起搭檔演出。

竹北光節即日起每晚在竹北水圳森林公園點燈，一直到23日落幕。（竹北市公所提供）

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