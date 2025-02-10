為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹北光節登場 「水生繁花」光彩奪目

    竹北市蛇年專屬提燈，圖右是「銀翼之蛇」、圖左是「遙光彩蛇」。（記者黃美珠攝）

    竹北市蛇年專屬提燈，圖右是「銀翼之蛇」、圖左是「遙光彩蛇」。（記者黃美珠攝）

    2025/02/10 05:30

    即日起至23日 每晚在水圳森林公園點燈

    〔記者黃美珠／新竹報導〕二〇二五竹北光節「水生繁花」即日起到廿三日為止，每晚在新竹縣竹北市水圳森林公園登場，至於想要竹北市蛇年專屬「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」兩款提燈的民眾，可以把握週休假期（十五、十六日）下午三點半到場，將有人員在場限量隨機發放，好運者得。

    蛇年專屬兩款提燈 15、16日發放

    竹北市長鄭朝方說，竹北光節「水生繁花」現場，是用科技跟美所學共同打造光影的夢幻國度，共有六大燈區，分別是：夢島之境、水生之境、繁花之境、永恆之境、光影樂園以及迷香樂園。

    主燈「洄洄」就在夢島之境，創作者曾令理用莫比烏斯環為設計核心，象徵水流，呼應生命、自然以及時空的無限循環、生生不息。整個結構也融合月亮跟蚺蛇的意象，透過光影變化呈現前行姿態，五．五公尺高，就在新竹高鐵一號門外。

    主燈「洄洄」外 還有三個副燈

    主燈「洄洄」之外，還有「迴響脈動」、「聲息」、以及「心海朗朗，光明自現」三個副燈，另有「匯流而上」、「半伴」兩件徵件作品，共同映照竹北的創新精神。

    竹北光節系列大活動在週六（十五日）晚還有音樂演唱會，邀請金曲獎最佳客語專輯得主「春麵樂隊」、療癒系雙主唱「脆樂團」、金曲歌后孫盛希等開唱。

    下週六廿二日的水上音樂會，則由國家交響樂團（NSO）豎琴首席解瑄、古典鋼琴演奏家嚴俊傑跟興隆國小一起搭檔演出。

    竹北光節即日起每晚在竹北水圳森林公園點燈，一直到23日落幕。（竹北市公所提供）

    竹北光節即日起每晚在竹北水圳森林公園點燈，一直到23日落幕。（竹北市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播