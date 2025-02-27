為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中資貨輪破壞台澎3號海纜 中籍船長羈押禁見、7船員配戴電子腳鐐

    中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58」疑故意破壞台澎第三海纜，台南地檢署聲押中國籍王姓船長獲准，7名中國籍船員戴電子腳鐐並暫置船上。該輪船艏、船艉設可更換船名插槽，疑為「掛牌船」，檢方深入偵辦。（海巡署提供）

    中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58」疑故意破壞台澎第三海纜，台南地檢署聲押中國籍王姓船長獲准，7名中國籍船員戴電子腳鐐並暫置船上。該輪船艏、船艉設可更換船名插槽，疑為「掛牌船」，檢方深入偵辦。（海巡署提供）

    2025/02/27 14:31

    〔記者王捷／台南報導〕中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58」，疑似故意拖錨破壞台澎第三海纜，台南地檢署昨晚聲押禁見中國籍王姓船長獲准，7名中國籍船員則是戴電子腳鐐，暫置「宏泰58」船上。

    25日凌晨，海巡署接獲中華電信報案海纜斷裂，海巡人員前往現場時，發現「宏泰58」貨輪長時間下錨滯留，隨即廣播驅離並持續監控，「船舶自動識別系統AIS」貨船匿名試圖隱藏真實船名，海巡署立即調派增援，當天在中午將「宏泰」押返台南安平港。

    讓調查人員覺得有異的是，船艏和船艉船名處，加了可以改變船名的插槽，可隨時抽換鐵板變更船名，懷疑這是一艘「掛牌船」。

    依「船舶法」規定，船體上的船名不能隨意變動，變更船名要經過一定的註冊申請手續，調查人員指出，一般正常的貨輪，根本不會有這種設備，懷疑這是一艘為了特定目的的「掛牌船」。

    檢方昨晚對王姓船長聲押獲准，7名船員涉案輕微，但為了保全人證，南檢做出限制住居處分，要求7人配戴電子腳鐐，暫時安置在「宏泰58」船上。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播