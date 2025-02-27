中資貨輪破壞台澎3號海纜 中籍船長羈押禁見、7船員配戴電子腳鐐

中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58」疑故意破壞台澎第三海纜，台南地檢署聲押中國籍王姓船長獲准，7名中國籍船員戴電子腳鐐並暫置船上。該輪船艏、船艉設可更換船名插槽，疑為「掛牌船」，檢方深入偵辦。（海巡署提供）

2025/02/27 14:31

〔記者王捷／台南報導〕中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58」，疑似故意拖錨破壞台澎第三海纜，台南地檢署昨晚聲押禁見中國籍王姓船長獲准，7名中國籍船員則是戴電子腳鐐，暫置「宏泰58」船上。

25日凌晨，海巡署接獲中華電信報案海纜斷裂，海巡人員前往現場時，發現「宏泰58」貨輪長時間下錨滯留，隨即廣播驅離並持續監控，「船舶自動識別系統AIS」貨船匿名試圖隱藏真實船名，海巡署立即調派增援，當天在中午將「宏泰」押返台南安平港。

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讓調查人員覺得有異的是，船艏和船艉船名處，加了可以改變船名的插槽，可隨時抽換鐵板變更船名，懷疑這是一艘「掛牌船」。

依「船舶法」規定，船體上的船名不能隨意變動，變更船名要經過一定的註冊申請手續，調查人員指出，一般正常的貨輪，根本不會有這種設備，懷疑這是一艘為了特定目的的「掛牌船」。

檢方昨晚對王姓船長聲押獲准，7名船員涉案輕微，但為了保全人證，南檢做出限制住居處分，要求7人配戴電子腳鐐，暫時安置在「宏泰58」船上。

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