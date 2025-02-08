南投光語祭登場 稅務出張所秀光雕

南投光語祭活動，在南投縣文化園區武德殿一帶布置光廊，讓城區在夜晚呈現溫馨浪漫的氛圍。（記者張協昇攝）

2025/02/08 05:30

融入線上尋寶互動體驗可兌換禮品 店家推打折等優惠

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府文化局主辦的「南投光語祭」活動，昨（七日）傍晚在南投縣文化園區與稅務出張所登場，除有結合文化、科技與節慶氛圍的光雕秀展演外，並融入線上尋寶遊戲互動體驗，透過線上遊戲收集寶物後，可以在智慧販賣機兌換精美禮品，周邊店家同步配合推出活動專屬優惠，讓民眾在欣賞光雕藝術與遊樂之餘，也能享受購物與品嚐美食的樂趣。

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串連舊城區景點 發展套裝行程

「南投光語祭」活動，從去年耶誕節前夕，即在南投縣文化園區武德殿前圓環到仁壽公園間布置一條溫馨浪漫的璀璨光廊，為活動暖身，昨舉行開幕式，除邀請布農瑪雅文化藝術團與名間鄉新民社區戰鼓陣，帶來熱情洋溢的表演，並以精彩的光雕秀點亮有「南投白宮」之稱的歷史建築稅務出張所，讓現場民眾感受光影交織的夢幻氛圍，也讓珍貴的文化資產在光雕映襯下，呈現嶄新的生命力。

除了光影藝術，活動也融入創新的尋寶遊戲互動體驗，民眾持手機掃描現場QR code，即可進入線上尋寶遊戲系統，再前往武德殿等三個指定地點，打開手機定位找出地圖上三個虛擬尋寶箱，收集寶物後可以在智慧販賣機自行兌換精美禮品，周邊店家也同步配合推出打折、送小菜等優惠活動。

即起至20日每晚6點光雕秀展演

南投縣政府秘書長洪瑞智及文化局長林榮森表示，南投市擁有深厚的文化底蘊，盼藉由首度舉辦的光語祭活動，串連舊城區各歷史建築等文化遊憩景點，發展文化觀光套裝行程，為店家帶來更多商機，活絡地方經濟。

文化局表示，光雕秀即日起持續到二月二十日，每晚六點到九點在稅務出張所展演，包括介紹南投工藝、物產及山林之美等九項主題的光雕投影片演出，邀請民眾在開春後一起來感受南投城區的光影之美與文化魅力，活動詳情可上南投縣政府文化局官網查詢。

南投光語祭活動主打光雕秀，讓歷史建築南投稅務出張所展現新生命力。 （記者張協昇攝）

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