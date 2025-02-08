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    中部賞櫻秘境 八仙山櫻花盛開

    八仙山森林遊樂區緊鄰谷關風景區，為中部賞櫻秘境，目前櫻花已綻放。（記者張軒哲攝）

    八仙山森林遊樂區緊鄰谷關風景區，為中部賞櫻秘境，目前櫻花已綻放。（記者張軒哲攝）

    2025/02/08 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節過後，各地櫻花陸續綻放，八仙山森林遊樂區山櫻花盛開，點點緋紅的櫻花已攀上枝枒，在層層繽紛花色的堆疊下，成為谷關賞櫻好去處。遊客漫步天籟步道欣賞十文溪美景，倘佯八仙山櫻花之美。另外，新社山區櫻花約七成綻放，吸引民眾賞花拍照。

    八仙山森林遊樂區緊鄰谷關風景區，為中部賞櫻秘境。受到前幾波寒流的影響，天氣暖和後，園區內的山櫻花已盛開。八仙山林道兩旁的櫻花盛開迎賓，另外，遊客中心及親水區周邊、小櫻花林等櫻花也綻放，是谷關山區賞櫻最佳地點。

    新社櫻花開7成 花期到下旬

    新社區為提升在地觀光，廿年前開始遍植山櫻花為行道樹，春季沿路可見櫻花夾道綻放美景，每年農曆春節期間，二萬多株山櫻花齊放，吸引遊客到訪。新社區內八大賞花景點，包括櫻花鳥森林、沐心泉休閒農場、北天直轄院、大南坡櫻花喬木咖啡、新社區公所櫻木花道、興社街、新社大排粉色櫻花林以及新社月湖莊園；新社區公所表示，目前花開約七成，預計花期可持續至二月下旬。

    新社區公所指出，九日上午舉行賞櫻健行音樂會活動結合市政宣導、農特產展售及古早懷舊遊戲等主題攤位，歡迎民眾攜家帶眷參與。

    八仙山森林遊樂區山櫻花盛開，點點緋紅的櫻花已攀上枝枒，美不勝收。 （記者張軒哲攝）

    八仙山森林遊樂區山櫻花盛開，點點緋紅的櫻花已攀上枝枒，美不勝收。 （記者張軒哲攝）

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