《台東》台東再獲日照交通車 年服務3千人次

台東縣政府向衛生福利部爭取到一輛社區式日間照顧服務交通車。（記者黃明堂攝）

2025/02/08 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕為提供身心障礙者更便利的交通接送服務，台東縣政府向衛生福利部爭取到一輛社區式日間照顧服務交通車，昨天由社會處將車輛委託社團法人台東縣智障者家長協會，協助偏鄉地區身心障礙者順利參與日間照顧服務。縣府社會處表示，目前縣內有兩輛服務交通車，預計每年受益人數達三千人次以上。

台東縣社會處長陳淑蘭說明，「身心障礙者社區式日間照顧」服務對象為設籍且居住於縣內十八歲以上、且有日間照顧服務需求之身障者，提供能力未達工作程度尚未接受全日型機構式照顧的身障者照顧及學習空間。

請繼續往下閱讀...

台東目前已有卅五處社區式服務據點，透過據點強化身障者生活自理及自我照顧能力、提供人際關係及社交技巧訓練、健康促進等課程等，更讓身障家庭主要照顧者能有喘息機會。

她強調，全縣日間照顧服務共有十站，可照顧一百五十名身障者，透過本次交通車投入社區式日間照顧服務，更強化服務效能，車輛將協助日間照顧服務站點的學員從住家到站點的接送，甚至外出參與社會服務，讓更多身障者能夠走出家門，真正融入社會，享有平等的生活機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法