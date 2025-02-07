台灣燈會主燈無限樂園 測試亮相

青塘園展區高6公尺的巨型皮卡丘。（記者李容萍攝）

2025/02/07 05:30

第二展區「光的遊戲場」今晚試營運

〔記者李容萍／桃園報導〕「二○二五台灣燈會在桃園」主題「光聚千塘串桃園」，以多元文化及體育特色為核心，規劃主燈展演區十二至廿三日在桃園機場捷運A18高鐵桃園站前登場，有別於歷年生肖造型，首次採用現代抽象符號造型的主燈「無限樂園」，近日配合電力測試亮相，市府則在機捷A19桃園體育園區站周邊規劃第二展區「光的遊戲場」，今起傍晚五點至晚上十點試營運，民眾可來感受光影交織的華麗夜晚。

光的遊戲場 融入寶可夢、馬戲團等元素

市府觀光旅遊局長周柏吟表示，「光的遊戲場」主打親子互動及沉浸式燈光體驗，推出「活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、光臨千塘園、福光滿意讚」五大主題燈區，融入寶可夢、馬戲團等元素，還有智慧城市與光影劇場，及多元族群、宗教友好等意象。

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燈區1天逛不完 達人建議安排2天為宜

市府風景區管理處調派虎頭山環境教育志工隊、慈湖志工隊一百人投入台灣燈會兩大展區的導覽服務，資深志工潘寶秀以達人帶路的經驗說，燈區一天逛不完，至少安排兩天為宜，燈區從A18站到A19站串連距離約二公里，同遊賞燈者可能有老弱婦孺，建議搭乘大眾運輸工具前往，乘坐機捷不論是A18站到主燈區，或A19站下車到第二展區，步行只要四、五分鐘，相當方便。

潘寶秀推薦，「光臨千塘國」是台灣燈會唯一結合廣闊水域與特殊地貌的地方燈區，延伸出「百變奇獸」與「奇幻生態」，展區攜手國際知名IP寶可夢，市立兒童美術館旁躺臥全國最大十二公尺的卡比獸，洽溪路側則有電力十足、六公尺高皮卡丘，是寶可夢迷必拍景點，運用廢棄竹子當材料打造的桃獸、運用雙頭蛇概念可透過手機進行AR互動的「奇遇巨獸」，也是吸睛之作。

桃園會展中心旁「青春光劇場」以跳跳跳馬戲團為主題，七組燈光裝置值得探索；「活力發光站」以海洋、棒球運動、親子為核心，樂天桃園棒球場內透過燈光藝術、互動裝置等，營造充滿活力的沉浸式體驗；亞洲矽谷展廳旁「城市聚光燈」燈區提供現煮品茗，不容錯過。

台灣燈會主燈「無限樂園」採用現代抽象符號造型。（記者李容萍攝）

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