為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣燈會主燈無限樂園 測試亮相

    青塘園展區高6公尺的巨型皮卡丘。（記者李容萍攝）

    青塘園展區高6公尺的巨型皮卡丘。（記者李容萍攝）

    2025/02/07 05:30

    第二展區「光的遊戲場」今晚試營運

    〔記者李容萍／桃園報導〕「二○二五台灣燈會在桃園」主題「光聚千塘串桃園」，以多元文化及體育特色為核心，規劃主燈展演區十二至廿三日在桃園機場捷運A18高鐵桃園站前登場，有別於歷年生肖造型，首次採用現代抽象符號造型的主燈「無限樂園」，近日配合電力測試亮相，市府則在機捷A19桃園體育園區站周邊規劃第二展區「光的遊戲場」，今起傍晚五點至晚上十點試營運，民眾可來感受光影交織的華麗夜晚。

    光的遊戲場 融入寶可夢、馬戲團等元素

    市府觀光旅遊局長周柏吟表示，「光的遊戲場」主打親子互動及沉浸式燈光體驗，推出「活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、光臨千塘園、福光滿意讚」五大主題燈區，融入寶可夢、馬戲團等元素，還有智慧城市與光影劇場，及多元族群、宗教友好等意象。

    燈區1天逛不完 達人建議安排2天為宜

    市府風景區管理處調派虎頭山環境教育志工隊、慈湖志工隊一百人投入台灣燈會兩大展區的導覽服務，資深志工潘寶秀以達人帶路的經驗說，燈區一天逛不完，至少安排兩天為宜，燈區從A18站到A19站串連距離約二公里，同遊賞燈者可能有老弱婦孺，建議搭乘大眾運輸工具前往，乘坐機捷不論是A18站到主燈區，或A19站下車到第二展區，步行只要四、五分鐘，相當方便。

    潘寶秀推薦，「光臨千塘國」是台灣燈會唯一結合廣闊水域與特殊地貌的地方燈區，延伸出「百變奇獸」與「奇幻生態」，展區攜手國際知名IP寶可夢，市立兒童美術館旁躺臥全國最大十二公尺的卡比獸，洽溪路側則有電力十足、六公尺高皮卡丘，是寶可夢迷必拍景點，運用廢棄竹子當材料打造的桃獸、運用雙頭蛇概念可透過手機進行AR互動的「奇遇巨獸」，也是吸睛之作。

    桃園會展中心旁「青春光劇場」以跳跳跳馬戲團為主題，七組燈光裝置值得探索；「活力發光站」以海洋、棒球運動、親子為核心，樂天桃園棒球場內透過燈光藝術、互動裝置等，營造充滿活力的沉浸式體驗；亞洲矽谷展廳旁「城市聚光燈」燈區提供現煮品茗，不容錯過。

    台灣燈會主燈「無限樂園」採用現代抽象符號造型。（記者李容萍攝）

    台灣燈會主燈「無限樂園」採用現代抽象符號造型。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播