為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    強烈冷氣團報到 今起至週三濕冷

    一週天氣預報

    一週天氣預報

    2025/02/03 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天是開工日，強烈大陸冷氣團報到，全台濕冷。北台灣清晨約十六度，接著一路溜滑梯至十度，越晚越冷，其他地區白天可至廿二度，晚間降至十三度，週三中部以北局部地區下探六度，民眾返回工作崗位，務必要帶足保暖衣物。

    氣象署預報員張承傳表示，受華南雲雨區東移影響，今天北部、東北部有雨，基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢，花東地區及中南部山區局部短暫降雨，中南部平地有零星雨勢。週二清晨以前，北台灣零星降雨，白天花東地區及中南部山區局部短暫雨，其他地區多雲。

    週三至週五水氣增加，桃園以北、東半部地區及中南部山區局部短暫雨，其他地區多雲。週六華南雲雨區再次東移，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫降雨；週日水氣減少，不過大台北及東半部仍有局部地區降雨。

    週三清晨中部以北探6度

    溫度方面，強烈大陸冷氣團從週一影響到週三。張承傳表示，北台灣今天清晨約十六度，並一路下滑，晚間降到十至十二度；中南部、花東白天可達十七至廿二度，晚間降至十三至十五度。週二整日偏冷，北部、東部白天最高僅十五度，中南部十八度。

    週三清晨最為寒冷，中部以北及東北部降到八至十度，空曠地區會再降一至兩度，局部地區可能下探六度。

    週五回溫到20度以上

    週四冷氣團減弱，但張承傳表示，溫度回升幅度不大，週五回溫較明顯，各地超過廿度。週六另一波大陸冷氣團南下，是否增強要再觀察。

    今明高山有機會降雪

    山區降雪方面，張承傳指出，週一、二北台灣兩千五百公尺以上、中部逾三千公尺以上山區可能降雪，其中清晨時段，北台灣兩千公尺以上山區也有零星降雪機會；週三、週四降雪機率減少，但逾三千公尺山區仍有零星降雪可能。

    春節最後一天，台北市街頭藝人賣力演出，吸引逛街民眾圍觀。（記者田裕華攝）

    春節最後一天，台北市街頭藝人賣力演出，吸引逛街民眾圍觀。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播