強烈冷氣團報到 今起至週三濕冷

一週天氣預報

2025/02/03 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕今天是開工日，強烈大陸冷氣團報到，全台濕冷。北台灣清晨約十六度，接著一路溜滑梯至十度，越晚越冷，其他地區白天可至廿二度，晚間降至十三度，週三中部以北局部地區下探六度，民眾返回工作崗位，務必要帶足保暖衣物。

氣象署預報員張承傳表示，受華南雲雨區東移影響，今天北部、東北部有雨，基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢，花東地區及中南部山區局部短暫降雨，中南部平地有零星雨勢。週二清晨以前，北台灣零星降雨，白天花東地區及中南部山區局部短暫雨，其他地區多雲。

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週三至週五水氣增加，桃園以北、東半部地區及中南部山區局部短暫雨，其他地區多雲。週六華南雲雨區再次東移，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫降雨；週日水氣減少，不過大台北及東半部仍有局部地區降雨。

週三清晨中部以北探6度

溫度方面，強烈大陸冷氣團從週一影響到週三。張承傳表示，北台灣今天清晨約十六度，並一路下滑，晚間降到十至十二度；中南部、花東白天可達十七至廿二度，晚間降至十三至十五度。週二整日偏冷，北部、東部白天最高僅十五度，中南部十八度。

週三清晨最為寒冷，中部以北及東北部降到八至十度，空曠地區會再降一至兩度，局部地區可能下探六度。

週五回溫到20度以上

週四冷氣團減弱，但張承傳表示，溫度回升幅度不大，週五回溫較明顯，各地超過廿度。週六另一波大陸冷氣團南下，是否增強要再觀察。

今明高山有機會降雪

山區降雪方面，張承傳指出，週一、二北台灣兩千五百公尺以上、中部逾三千公尺以上山區可能降雪，其中清晨時段，北台灣兩千公尺以上山區也有零星降雪機會；週三、週四降雪機率減少，但逾三千公尺山區仍有零星降雪可能。

春節最後一天，台北市街頭藝人賣力演出，吸引逛街民眾圍觀。（記者田裕華攝）

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