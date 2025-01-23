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    首頁　>　生活

    寶林茶室33人中毒、6死 監院糾正台北市府

    台北市寶林茶室去年爆發食物中毒案，造成33人食物中毒，6人不幸死亡。（資料照）

    台北市寶林茶室去年爆發食物中毒案，造成33人食物中毒，6人不幸死亡。（資料照）

    2025/01/23 05:30

    〔記者林哲遠、蔡思培／台北報導〕台北市寶林茶室去年爆發食物中毒案，造成卅三人食物中毒，六人不幸死亡。監察院昨表示，台北市政府辦理該案件，專業警覺性不足，未積極迅速辦理稽查作業，也未即時針對當下食材及餐點進行採樣，肇致本案迄今仍未查獲病原菌來源，昨對台北市政府糾正案。

    警覺性不足、未即時採樣有怠失

    監委王幼玲、張菊芳、田秋堇昨召開記者會指出，去年三月北市寶林茶室發生食品中毒事件，經檢驗邦克列酸為陽性者共卅三名，均於去年三月十九至廿四日至寶林茶室食用炒粿條、滑蛋河粉等餐點，並於用餐後出現腹痛、噁心等症狀，其中六名死亡。

    王幼玲續指，北市政府去年三月廿四日中午接獲，新北市政府通報兩件疑似食品中毒個案，其中一名休克住院，但該府稽查人員遲至當日傍晚始至寶林茶室現場稽查，對於餐廳疑似問題食材及餐點亦未進行下架、保留、封存等預防性措施，核有怠失。

    王進一步說，北市府衛生局兩次至寶林茶室現場稽查，於個案表示餐廳「炒粿條」有發苦、發酸異狀，且個案已住院休克甚或死亡等情下，均未針對餐廳食材及餐點進行採樣，僅抽驗廚師手部檢體及菜刀、砧板等環境檢體，錯失採樣黃金期。

    市府：邦克列酸中毒難判斷

    台北市府發言人殷瑋昨反批，邦克列酸導致的食物中毒事件當時在台灣從未見過，當時全台還沒有醫院能進行通報、判斷出是食物中毒，臨床所表現的症狀也不像一般所見的代謝性酸中毒症狀，苛責第一線醫師與衛生局同仁，非常不公平。

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