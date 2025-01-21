捷運綠線延伸桃園中壢段 拚第2季通過

捷運綠線延伸中壢路線圖

2025/01/21 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園捷運綠線延伸中壢計畫綜合規劃報告已於二○二三年底經行政院核定，基本設計工程經費審議報告目前進入行政院公共工程委員會審議階段。工程會昨會同相關部會人員召開現勘及審議會議，市府捷運工程局表示，捷運綠線延伸中壢計畫為桃園市府自辦的第二條捷運，將積極爭取中央審議通過，以二○三一年通車為目標，完成環狀捷運路網。

昨日會議由工程會副主任委員李怡德主持，邀請交通部、鐵道局、台鐵及多位具軌道工程專業委員進行指導，市府方面由捷運工程局局長劉慶豐率員至綠線G01尾軌及G25站（中壢車站）陪同現勘，並就捷運綠線延伸中壢計畫概述、路網願景、運輸需求預測與分析、工程設計理念與內容、施工計畫、替選方案、工程經費等議題進行說明。

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1座高架、4座地下車站

劉慶豐指出，捷運綠線延伸中壢計畫全長約七．二公里，沿線設置五座車站，其中一座高架、四座地下車站，總經費三六一．五九億元，路線起點為八德區捷運綠線G01站，向西行與捷運機場線A23站（中壢車站）共用大月台，採地下銜接轉乘，未來中壢車站可形成捷運綠線、機捷與台鐵三鐵共構，同時結合中壢停三停車場用地多目標大樓BOT規劃，提供民眾便捷交通系統及多元複合使用空間，可在中壢車站以最便利的方式轉乘。

完工後可連接機捷、綠線

劉慶豐表示，捷運綠線延伸中壢計畫為市府自辦的第二條捷運線，完工後沿線可服務社會住宅、國小、國中、大學、醫院等各類公共設施，也能連接機捷與捷運綠線，形成桃園市境內的環狀捷運路網，串連桃園航空城、桃園及中壢都會區等各個重大發展區域，提供八德與中壢地區便捷的軌道運輸，同時活絡周邊區域的生活機能，是市民企盼許久的重大建設。

昨日審議後將依委員及與會單位所提意見儘速補正資料，期盼今年第二季可審議通過，年中即可辦理工程招標作業，並以二○三一年如期如質通車營運為目標。

行政院公共工程委員廿日與相關部會人員，召開桃園捷運綠線延伸中壢計畫現勘及審議會議。（捷運局提供）

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