《高雄》文化場館春節不打烊 推薦3行程

哈瑪星鐵道園區過年市集呼應濱線觀光列車「哈瑪星號」行駛及超過30輛具意義的火車展示。 （高市文化局提供）

2025/01/18 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕農曆春節將至，今年共有九天連假，高市文化局所屬文化場館從初一到初五春節不打烊，各式充滿年味的藝文活動滿檔，並推出三大行程，包含「來市集賴賴蛇」、「來劇場四界蛇」、「來場館沓沓仔蛇」等，祝民眾好運也跟著「蛇」進來。

駁二小夜埕 異國美食齊聚

文化局長王文翠表示，過年就是要來溫暖熱情、氣候宜人的高雄「蛇」來「蛇」去，到文化場域逛閒晃放空，嚐美食、體驗文化活動。

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第一個推薦行程「來市集賴賴蛇」，每年都吸引眾多人潮的駁二小夜埕，今年以「團圓FUN」為主題，多樣的異國美食齊聚駁二，還有樂團與街頭藝人輪番演出；哈瑪星鐵道園區過年市集呼應濱線觀光列車「哈瑪星號」行駛及超過卅輛具意義的火車展示，初一到初五也匯聚文創特色攤商，好吃、好玩又好買。

約看限定賀歲電影、皮影戲

第二個推薦行程「來劇場四界蛇」，針對影迷樂迷戲迷們提供豐富藝術饗宴。電影館、VR體感劇院、內惟藝術中心分別推出《魔法阿媽4K數位修復版》、《工作細胞》、《茶道小精靈》等春節限定賀歲電影。

而喜愛傳統戲劇的朋友更不容錯過皮影戲館推出的《濟公傳》和《哪吒鬧東海》兩齣皮影戲碼。

手作活動 春聯、米食都有

第三個推薦行程「來場館沓沓仔蛇」，邀請民眾到訪文資場館，體驗有趣又富有年味的手作活動。臺灣鳳梨工場推出以獨特的鳳梨纖維製成紙張的春聯手作課程；位於以赤山粿聞名的鳳山的鳳儀書院則推出美味米食手作體驗，民眾可以動手做「紅龜粿」、「驢打滾」等米食點心。

逍遙園則有春聯、剪紙、捏麵人、吹糖等DIY體驗；原頂林仔邊警察官吏派出所和再見捌捌陸臺灣眷村文化園區邀請大小朋友體驗用特殊材料製作斗方春聯吊飾。

駁二小夜埕今年以「團圓FUN」為主題，多樣的異國美食齊聚駁二。（高市文化局提供）

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