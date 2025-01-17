走春熱點 溪州公園花卉展29日登場

「2025花在彰化」活動為期15天，今年以「花繪城事」為主題，用花卉描繪彰化的人文與產業之美，為新春增添繽紛色彩。（彰化縣府提供）

2025/01/17 05:30

大年初一至元宵節 免費賞花、看表演、逛市集、玩闖關

〔記者張聰秋／彰化報導〕大年初一（一月二十九日）至元宵節（二月十二日），彰化縣溪州公園將舉辦「二○二五花在彰化」，每天早上九點到晚上六點免費入場；今年活動主題為「花繪城事」，以花卉展現彰化人文與產業之美，適合全家大小走春踏青。

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連辦20多年 每年入園破百萬人次

「花在彰化」活動舉辦二十多年，每年入園人數逐年成長到今突破百萬人次，成為全國鄉親過年走春的熱門選項之一，縣府結合南彰化的「花在彰化」與北彰化的「月影燈季」，打響「南花北燈」的春節活動知名度，為春節旅遊增添繽紛色彩。

今年主題花繪城事 吉祥物花精靈

昨天在宣傳會上，縣長王惠美與吉祥物「花精靈」登場，埔心國小學生熱舞助興，象徵農田的澆水儀式為活動揭開序幕，王惠美邀請國人，春節九天連假來溪州公園賞花、看表演、逛市集、玩闖關遊戲，迎接新年好心情。

花藝結合物產 假日主題嘉年華

活動兩大亮點，以「花繪城事」為主題，推出兼具永續設計理念的花卉展，公園內的兩大展館各有特色，主展館「時嶼」，融合花卉藝術及SDGs理念，運用社頭織襪、廢棄的葡萄藤，打造出兼具美學、環保意識的裝置藝術，還有一個夢幻打卡熱點「花海希望」互動展區，是時下熱門的動態投影技術，相當有趣。另一個「植空間」小展館，除了花藝作品展外，還推出食農教育手作課程、組合盆栽與綠生活市集，療癒身心靈，現場填問卷送鮮花。

另一大亮點為六大假日主題嘉年華、四大國際團隊演出及特色市集活動，邀請馬來西亞、非洲、南美洲、菲律賓等國際團隊演出，還有初一的野餐、初二的東方、初三的親子、初四的搖滾、初五的書市，以及二月九日的寵物嘉年華會主題活動。

除此，每天還有近百攤的農特產品展售攤位，讓民眾賞花還能享受逛街樂趣，更有「花精靈尋寶之旅」讓民眾體驗尋寶關卡集章的樂趣，完成挑戰，兌換精美紀念品，帶來意外的驚喜。

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