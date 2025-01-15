安泰醫院聲請停拆違建 法院駁回／全院違建面積占一半 屏縣府：「沒有公安就沒有醫安」

安泰院方出租超商的違建持續營業中，昨天也成為重機具進入的阻礙。（記者陳彥廷攝）

2025/01/15 05:30

〔記者羅欣貞、陳彥廷、李立法／屏東報導〕東港安泰醫院「超級違建」在去年大火後現形，院方在強制拆除前夕提起行政訴訟聲請停止執行，昨被法院駁回，屏東縣府如期於昨日展開D棟大樓及動力中心的違建拆除作業，縣府強調「沒有公安就沒有醫安、更沒有屏安」。

屏縣府指出，安泰醫院內A、B、C、D棟及復健大樓都有大規模違建，全院合法建築面積約兩萬一八三○平方公尺，違建面積約一萬○三一○平方公尺，幾乎一半是違法建築物，因失火的D棟及動力中心影響公共安全甚鉅，經確認檢方調查火警案已無證據保全必要，列優先執行拆除。

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不過，安泰醫院十日卻向高雄高等行政法院提出行政訴訟，聲請停止執行拆除，法院前天開庭，屏縣府城鄉發展處檢具相關資料說明後，法院昨天一早裁定駁回安泰醫院聲請，屏縣府隨即執行強制拆除。

創辦人、國民黨立委蘇清泉未現身

縣府城鄉處昨會同水公司、台電等單位出動大型機具在上百名警力戒護下，於十一時展開拆除作業，安泰醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉並未現身，其妻蘇主榮及其兄蘇威菘、總院長蔡宗昌到場關心。

蘇清泉透過電話指出，屏東縣的容積率二○○％，遠不如雙北的五五○％，醫院合法建築都是給醫療及病人使用，被拆除部分主要作為行政人員辦公室或醫師研究室等，將配合縣府拆除作業。

屏縣府回應，蘇清泉拿直轄市的商業區來比對，而安泰醫院位於屏東縣東港鎮的住宅區，容積、建蔽率一定有落差，不可一概而論。

安泰屬區域教學醫院，是屏縣重度急救責任醫院之一，縣府衛生局表示，大火前院內許可病床數為四百五十床，因護理人力不足，開放三百七十一床，大火過後，該院十月四日起即提供廿四小時急診，門診量能已恢復至原時段，並維持住院服務，病房開設於A、B、C棟，實際開床數為一百九十床。

安檢師、水電技工交保

衛生局指出，安泰涉及違反醫療法被裁罰五萬元已繳納，已要求該院依消防、建築、公安、醫療等相關法令規定進行改善，目前全縣醫療量能都維持正常運作。

屏檢偵辦安泰醫院大火案，醫院管理階層多人涉及過失致死等罪列為被告調查，負責醫院安檢項目的安檢機構涉嫌簽證不實，檢察官認為郭姓安檢師有偽造文書之嫌，訊後諭知四十萬元交保，另一位鄭姓水電技工三十萬元交保，全案還在釐清調查中。

安泰醫院已僱工拆除部分，但停止拆除的行政訴訟遭法院駁回。（記者陳彥廷攝）

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