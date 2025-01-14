竹縣「森之派對」 週末吃柑桔、拿春聯

「新竹縣柑桔的故鄉—森之派對」本週六、日在新竹縣政府前廣場舉行。 （記者廖雪茹攝）

2025/01/14 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣擁有「柑桔的故鄉」的美名，柑桔的吉祥寓意更是民眾年節送禮的首選。新竹縣政府元月推出兩波柑桔推廣活動，首波「森之派對」本週六、日（十八、十九日）在縣府前廣場，結合點心派對、食農手作、趣味競賽、滿額摸彩，還有「金蛇獻瑞」春聯揮毫贈送活動。

一連兩天 滿額摸彩送花苗

「二○二五新竹縣柑桔的故鄉森之派對」昨在縣府大廳，由縣長楊文科戴上柑桔帽「投幣」啟動儀式，攜手農業部農糧署、農會及議員們，邀請民眾這個週末快來新竹縣品柑桔、拿春聯！楊文科指出，柑桔是新竹縣分佈最廣、產量最高、產值最大的農作物，面積總計約二一九六公頃，產量達三萬六六六六公噸，以桶柑、椪柑為大宗。

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峨眉鄉農會總幹事溫修琪表示，去年十、十一月颱風柑桔多少有落果，影響到今年產量，推估減少約二成，但品質不變，價格則是稍漲，市價一斤約卅五元。縣議員王辰翔也邀請大家，一月廿五日到二月二日參加在峨眉湖畔舉辦的峨眉桶柑節活動。

農業處表示，十八、十九日活動期間，買柑桔滿廿斤可參加摸彩、送茶花苗，滿六十斤可體驗真人娃娃機抽好禮。十八日上午在縣府大廳邀請廿位書法及版畫老師現場揮毫，上午十點發放號碼牌。民眾穿西裝或旗袍拍照打卡，有機會獲得限量書藝扇。

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