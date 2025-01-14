期末考國語科考題和去年相似度8成》新莊裕民國小 4年級310名學生重考

新北市新莊區裕民國小期末考的4年級國語科試題與去年相似度達8成，昨天集體重考。圖為示意畫面，非該校試題。（記者賴筱桐攝）

2025/01/14 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市各國小已陸續完成期末考，但新莊區裕民國小卻發生老師的命題疏失，導致四年級國語科考題與去年試卷的相似度高達八成，影響公平性，校方為此重新出題，昨天安排三一○名學童重考，採計重考的成績。家長怒批太離譜，批評老師的疏失竟造成學生考兩次；教育局要求學校追究責任、議處失職人員。

家長投訴說，裕民國小在一月九日舉行期末考，四年級的孩子回家後反映國語科的考卷有問題，部分同學在安親班寫過內容大同小異的考卷，經過比對後，竟與去年考題的相似度高達八成，不但題號沒改，閱讀測驗也全文照抄，質疑出題老師太懶惰、便宜行事。

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裕民國小校長黃榮泰表示，查證後確有此事，為避免影響成績的公平性，上週五緊急開會，決定重新命題、重考，透過聯絡簿和家長說明原委，昨天上午第一節課，四年級全體學生約三一○人完成國語科的重考，成績以第二次的重考為主。

黃榮泰說，詢問當初的出題老師原因，老師解釋說，去年國語科試題的題型不錯，因此作為參考範本；他已糾正老師，既然是參考，就應該再適度修改，不能直接複製，針對命題老師的嚴重疏失，將依規定提送教師考核會討論懲處。

教育局表示，已要求學校追究失職人員的責任並議處，並向各校宣導落實定期評量的命題、審題機制，維護學生的權益。

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