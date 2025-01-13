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    首頁　>　生活

    饗饗信義店復業 下午茶9成、晚餐全滿

    2025/01/13 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕饗饗信義店疑似食物中毒事件截至昨九時累計通報五十九人，台北市衛生局考量距最後一例通報已超過廿四小時未擴大，餐廳也針對可能發生原因提出檢討及加強改善措施，昨同意該店復業。該餐廳自昨下午茶恢復營業，入座率達九成，用餐民眾表示對食安有信心。針對賠償或補償方案，饗賓集團表示仍在研議中，若有公司需要承擔的責任，一定會對消費者提出相關的補償。

    台北市衛生局表示，諾羅病毒一般潛伏期廿四至四十八小時，疑似食物中毒情形距最後一例通報已超過廿四小時未擴大，衛生局審核業者提具復業資料，已針對可能發生原因提出檢討及加強改善措施，現場從業人員完成四小時教育訓練，且複查合格，准予自昨九時復業，並列管加強稽查。

    衛生局說明，檢體檢驗結果約需一至二週完成，會併同流行病學調查結果進行最終判定，如經判定為食品中毒案件將依違反《食品安全衛生管理法》第十五條及第四十四條處六萬到二億元罰鍰。

    饗賓禮賓中心協理許瀚云表示，昨下午茶訂位加上現場客人入座率已超過九成，晚餐訂位則全滿，這段時間每天都有超過四百通電話想要訂位，取消訂位是少數個案，大部分的客人可以接受調整餐期，若行程無法配合會返還訂金。

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