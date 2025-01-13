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    首頁　>　生活

    嘉義番路「西羅亞」 轉型服務弱勢兒少

    西羅亞全人關懷協會將舊雞舍改造後的空間明亮溫馨。（記者林宜樟攝）

    西羅亞全人關懷協會將舊雞舍改造後的空間明亮溫馨。（記者林宜樟攝）

    2025/01/13 05:30

    公私協力 照護25名中小學生 翁章梁提前圍爐發紅包

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府為照護弱勢兒少，二○一九年起開辦「守護家庭小衛星」兒少據點，已佈建二十四處，涵蓋全縣十八個鄉鎮市，服務一六三○戶家庭；縣長翁章梁昨到番路鄉兒少據點「西羅亞全人關懷協會」發紅包、文具給孩子，一同吃團圓飯，感受年節氣氛。

    活化舊雞舍 進行食農教育

    西羅亞全人關懷協會理事長馬敏從中國河南嫁到台灣已十六年，先生陳嘉慶長期透過共生家園方式協助更生人返回社會；馬敏說，她與先生一同將近年來將服務範圍轉型為協助新住民、新住民二代及弱勢兒少。

    馬敏說，番路鄉有不少新住民、新住民二代及隔代教養的孩子，許多父母、祖父母忙於工作，難以照顧孩子，當地少有學習空間，許多孩子因而沉溺於網路世界；協會四年前成立新住民社區服務據點，三年前加入小衛星兒少據點，透過公私協力，提供更好學習空間，目前成員有十五位國小生和十位國中生，包含十二位新住民二代。

    縣內24處小衛星 守護1630戶家庭

    協會邀請紙藝、陶藝家趙春梅到據點長期授課，教導孩子剪紙及手作軟陶，翁章梁、縣議員莊竣傑昨與孩子一同剪紙，貼春聯，在協會開設的「山邊湖畔」餐廳用餐；翁章梁說，小衛星據點如同小家庭，細膩關懷孩子生活所需，透過照顧和陪伴，讓孩子學業進步，安穩生活。

    縣府社會局表示，據點透過課後臨托、團體輔導活動及親子活動，陪伴孩子正向學習，增進親子關係，連結六處社福中心就近在社區協助將資源送至需要的家庭。

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