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    新北企業、團體捐年菜物資 送愛弱勢

    新北善心企業結合公益社團捐贈年菜、物資及紅包，送暖弱勢戶。（記者翁聿煌攝）

    新北善心企業結合公益社團捐贈年菜、物資及紅包，送暖弱勢戶。（記者翁聿煌攝）

    2025/01/12 05:30

    〔記者翁聿煌、黃子暘／新北報導〕年節將近，許多善心企業及民間團體紛紛為弱勢家戶獻上關懷，新北市社會局文山及北海岸社會福利中心分別收到春節紅包、年菜及民生物資，盼讓平時服務的家戶在寒冬感受滿滿溫暖。

    朋家建設連續七年為弱勢家戶提供居家修繕服務，更結合新店區嘉義同鄉會、台北景福扶輪社及金宏新科技董事長林育灃等單位，在春節前夕舉辦關懷活動，今年捐贈內容包含每戶價值一千六百元的年菜禮盒、一千元紅包及小家電，總價值超過十四萬元，提供給新北市文山社福中心服務家庭五十戶。

    德恩慈善會捐贈四萬元年菜及民生物資給北海岸社福中心服務家戶，來領取年菜的小江阿姨年近八十歲，因兒子意外跌倒無法行走，近期每況愈下，由社工協助安置到機構，今年農曆年節小江阿姨首次須獨自過年，社工送上德恩慈善會提供的年菜，讓她感受大家溫暖陪伴和祝福。

    民進黨立委、議員 送春聯

    過年家戶打掃貼春聯，立委、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧昨偕同立委張宏陸、議員黃淑君、石一佑、戴瑋姍前往板橋接雲寺發放總統賴清德、副總統蕭美琴與蘇巧慧的聯名春聯、前總統蔡英文春聯，許多民眾都前來排隊領取，希望大家二○二五年平安過好年。

    立委吳秉叡、議員翁震州也在新莊區中港大排廣場舉辦「名師揮毫贈春聯」活動，今天上午九至十二點，也會在南新莊昭德宮再辦一場「名師揮毫贈春聯」。

    立委蘇巧慧（右三）偕同立委張宏陸（左四）等人前往板橋接雲寺發春聯。（記者黃子暘攝）

    立委蘇巧慧（右三）偕同立委張宏陸（左四）等人前往板橋接雲寺發春聯。（記者黃子暘攝）

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