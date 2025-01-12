饗饗食安案通報59人 受理5消費爭議

2025/01/12 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕饗饗信義微風店疑似食物中毒案，台北市衛生局昨表示，截至下午五點累計通報五十九人，昨日新增一名個案為外縣市通報於六日中午時段用餐。另市府截至十一日，已受理五件此案消費爭議案件。

衛生局表示，七日起陸續接獲醫院通報案件，本次新增一名個案為外縣市通報於六日中午時段用餐，七日凌晨發病後八日已至診所就醫，該診所於十日通報所轄衛生局；五十九名個案用餐時間，一月五日用餐人數共計四十四人，一月六日用餐人數為十五人。

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衛生局表示，此次疑似食物中毒案件，調查結果確定後會對外進行說明，民眾如有消費爭議，可申請消費爭議申訴進行調解，首次調解由衛生局進行，如未成功，第二次調解將由法務局消保中心協助，消費者除可透過調解機制維護自身權利，亦可於過程中隨時針對業者提出消費訴訟；截至昨日，市府已受理五件消費爭議案件，衛生局將協助消費者處理。

另有網友爆料，負責營運的饗賓集團給出的賠償方案是慰問金八百元及禮券一千元，但卻未提及餐費退款、醫療費等相關賠償費用。對此，法務局指出，饗賓稱此為慰問部分。

法務局補充，饗賓已承諾針對停業期間受到影響的顧客會返還兩倍定金，一月五日用餐消費者已於十日全數關懷完成，也提供慰問方案；賠償方案方面，需要等衛生單位就本事件造成因果進行判定及釐清，饗賓也會向保險公司確認相關保險理賠程序；是否先行支付醫療費用及退餐費，目前未有定案。

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