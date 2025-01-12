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    首頁　>　生活

    《台中》台中購物節中3千等月餘 民眾：喜悅變憤怒

    清水民眾楊先生（左）參加台中購物節，於去年11月30日中獎的區域專屬獎3千元，已經過了一個多月，市府卻還在審核中，領獎等了一個多月落空，向市議員楊典忠（右）陳情。（記者張軒哲攝）

    清水民眾楊先生（左）參加台中購物節，於去年11月30日中獎的區域專屬獎3千元，已經過了一個多月，市府卻還在審核中，領獎等了一個多月落空，向市議員楊典忠（右）陳情。（記者張軒哲攝）

    2025/01/12 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中購物節於去年十二月廿五日活動結束，一月十日市府也抽出好宅中獎人，羨煞許多市民。但是清水民眾楊先生於十一月卅日中獎的區域專屬獎三千元，已經一個多月卻還在審核中，向議員楊典忠陳情。市府經發局十日表示，擔心民眾輸錯發票號碼，所以審核比較嚴格。

    經發局：擔心輸錯發票碼、審核較嚴

    楊典忠表示，過去有說中獎後十五天匯入戶頭，現在購物節都辦六屆了，領獎等一個多月還領不到，問了市府還說怕民眾出錯，怎麼有市府自己不長進還怪民眾的？市府都已經有數位發展局了，怎麼領獎作業還是慢吞吞，楊典忠要求領獎作業流程都應該要標準化，不要考驗民眾的耐性。

    楊先生去年十月底到全聯清水中興店購物，上購物節APP輸入發票號碼資料後，十一月底獲知中了區域專屬獎三千元，沒想到天天看APP訊息都是審核中，直到一月十日好宅直播得主出爐，他立即向市議員楊典忠陳情，質疑市府領獎作業完全不顧市民感受，期待中獎的喜悅都變對市府的憤怒了。

    楊典忠表示，市府活動已經辦過多次，兌獎領獎也應該都有經驗，沒有理由讓民眾等那麼久時間，市府應檢討兌領獎作業流程，減少民眾枯等與作業錯誤。

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