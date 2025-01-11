台北茶花展 結合童話展出300品種

2025台北茶花展展出300多種茶花。（記者田裕華攝）

2025/01/11 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北茶花展即日起於公園處花卉試驗中心登場，展期至一月十九日，室內展場上午九時至下午四時開放參觀。今年以「愛與夢想的生活」為主題，將茶花的自然美感與童話的奇幻色彩結合，中心蒐集三百多種茶花，令人目不暇給，直至春節期間都很適合觀賞。

花卉試驗中心主任宋馥華介紹，園區內最早盛開的「早春」品種形成了一條迷人的「魔法花隧道」，園區的茶花更被賦予不同的角色象徵，如「貝拉」茶花，其深邃的花瓣彷彿《美女與野獸》中的貝拉展現勇氣。她說，今年受氣候等影響花期較往年延後一週，目前園區茶花盛開約五成，而園區大門旁也栽植了八千株鬱金香等溫帶花卉，新大門旁的梅花也陸續盛開，歡迎民眾前來觀賞。

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另外，室內展區則展示由全中華民國茶花學會、公園處及台灣茶花界達人精心雕塑的茶花盆景，台灣茶花育種學會也帶來新育成品種，展覽館中則展出藝術創作者「510藝術群」的茶花主題畫展。

花展也安排茶花講堂，邀請專家講授茶花栽培、育種方法，可至公園處官網報名；此外，展出期間平日上午十時卅分，假日於下午兩點園區提供導覽服務及新年紅包拓印體驗；展期間週末假日持三張發票，可兌換茶花苗，每日限量五百棵。

2025台北茶花展在公園處花卉試驗中心展出，現場吸引許多愛花民眾觀賞。（記者田裕華攝）

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