高市高中聯賽小港女籃奪冠 締12連霸

小港高中女籃隊締造高雄市高中聯賽乙級十二連霸，球員開心換上十二連霸的紀念T恤。（小港高中提供）

2025/01/10 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市高中籃球乙級聯賽九日進行女籃冠軍戰，小港高中終場以六十八比三十一擊敗道明中學，以五戰全勝的佳績成功捧回冠軍獎盃，締造校史十二連霸的輝煌紀錄，將晉級全國聯賽南區複賽，有望打入全國總決賽。

小港高中女籃於二○○五年成軍，一直制霸於高雄地區，曾於二○一一、二○二二年挑戰甲級聯賽，女籃隊自二○一三年至今穩定參與乙級聯賽，取得高雄市十二連霸紀錄，並連續十二年晉級南區複賽，賽後校長薛鈺勤與家長會長顏麗容親自頒發加菜金，激勵球員們拚進全國賽。

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教練陳慧文與唐逸文表示，這次比賽的勝利，除球員們平日訓練中展現出的堅持與專注，尤其是在與前一場新莊高中比賽後，能快速從檢討中發現錯誤並調整心態，這是球隊致勝的關鍵。

隊長黃子芸說，每次勝利都是得之不易，許多挑戰都透過球員們的默契與信任才迎刃而解，也希望接下來的賽事大家能夠全力以赴，為校爭光。

校長薛鈺勤表示，女籃一直是小港高中的驕傲，長期在中南部各項賽事中都能脫穎而出，這都要歸功於教練的專業訓練，以及球員們不斷接受各種體能與意志的磨練，女籃隊將全力備戰南區複賽，爭取進入全國總決賽的資格。

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