墾丁傳飯店出走 屏縣府︰推多元旅遊

2025/01/10 05:30

〔記者蔡宗憲、劉人瑋／綜合報導〕墾丁去年旅遊人次幾乎跌破兩百萬關卡新低，最近又傳出三家連鎖飯店都在上半年撤出墾丁，今年冬天讓當地觀光業者感受特別寒冷，屏縣府強調，將持續規劃多元遊程，推廣恆春半島四季旅遊特色，吸引觀光客回流。

屏東縣政府交通旅遊處指出，縣府為恆春半島規劃四季活動，從元旦迎曙光開始，春天有「台灣祭」音樂會，接著有「南國生活節」，夏季除了「海口海洋嘉年華」，還有結合民俗及競技的「豎孤棚」活動，以及從空中觀光的3D旅遊嘉年華，秋季有國際歌謠節、墾丁鐵人三項、滿州賞鷹季、佳樂水國際衝浪賽，冬季有墾丁馬拉松以及暖呼呼的「四重溪溫泉季」，並舉辦「落山風藝術季」，努力行銷當地特色。

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縣府並重新規劃墾丁人本大街，透明標價供貨比三家，同時改善交通及硬體建設，打造民謠場館、出火場館及墾丁轉運站，增加國旅便利性。

台東縣則有綠島的「夏卡爾民宿」與太麻里的「打個蛋海旅」，通過全球知名的「GTS綠色旅行標章」（Green Travel Seal）審查，成功獲得該項國際認證，台東縣政府表示，這是對台東發展永續觀光的肯定。

台東2民宿 獲綠色旅行標章

「GTS綠色旅行標章」是在荷蘭創立的第二方認證系統，需在友善環境產品使用、文化保存、自然保育行動等實施超過三十項永續措施，讓旅遊不僅是體驗，也成為責任感的實踐。

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