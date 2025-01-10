鄉鎮市幼兒園「大班一師」 宜縣府助推

宜蘭部分鄉鎮市公所盼縣府協助辦理幼兒園教師徵選，才能符合幼照法「大班一師」規定。（記者王峻祺攝）

2025/01/10 05:30

教育處允代辦教甄 預計甄選20至40名教師 確切期程待討論

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕幼兒教育及照顧法（簡稱幼照法）二○一一年上路，明定「大班一師」，教育部二度延長緩衝時間至今年八月一日，讓各鄉鎮市公所幼兒園能有所因應；宜蘭部分鄉鎮市盼縣府協助辦理教師甄選，並爭取未來人事費補助。縣府教育處表示，會協助代辦教甄，並向中央爭取經費。

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「大班一師」是指，今年新學年度起，幼兒園五歲至入小學前班級，應配置一名教師，以利幼小銜接。目前除國小附設幼兒園有正式教師編制，鄉鎮市立幼兒園均仰賴教保員帶班，難以符合法規要求。

宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、冬山鄉及三星鄉公所等幼兒園，考量無辦理教甄經驗，加上若沒有地方挹注資源協助整併，恐無法就法令規定在期程前完成甄選程序，因此建請縣府教育處統籌辦理。

以冬山鄉為例，新法上路須聘請四名正式教師，除造成教保員和教師同工不同酬，每年人事費還會增加三百多萬元，縣內十二鄉鎮市公所均面臨相同問題，公所希望委託縣府統一辦理教甄，並協助籌措後續人事經費。

公所也建議，若將五歲幼兒園大班，回歸有正式教師的國小附設幼兒園辦理，鄉鎮市立幼兒園只須收中、小班學生，就能解決新法上路後的難題。

縣府教育處回應，公所對於是否繼續維持大班設立，應回歸地方需求考量，經費部分在幼托整合後，國教署每學年皆有補助鄉鎮市立幼兒園人事費卅萬至五百二十萬元不等，對於未來新增教師的人事成本，會另案函轉中央研議增加補助。

教育處表示，若十二鄉鎮市公所同步委託縣府辦理教甄，預計將甄選廿至四十名教師，目前規劃五至七月辦理，不過確切期程仍須和各公所討論。

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