春節遊宜蘭 搭國道客運6折優惠

2025/01/10 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農曆春節九天連假即將到來，公路局鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，首次推出國道客運票價六折優惠，行經北宜路廊計有十六條路線，民眾抵達宜蘭後，轉搭市區公車再享基本里程免付費，另有二條幸福巴士路線也免費，便利又省錢。

轉乘公車再享基本里程免費

過去公路局在春節期間，推出國道客運票價以八五折優惠為主，今年首度下調，祭出六折誘因，全台九十條國道客運路線，北宜占十六條，包括國光、首都、葛瑪蘭、大都會等業者均加入優惠行列。

請繼續往下閱讀...

宜蘭監理站說，春節推出國道客運路線享平日優惠或原票價六折外，民眾抵達宜蘭後，若持電子票證於十小時內，轉乘市區公車再享基本里程或一段票免費，持紙本票證者，上車時出示給司機員驗票即可。

二條幸福巴士路線也免費

監理站指出，今年也推出轉乘幸福巴士路線免費，宜蘭共有礁溪鄉幸福巴士黃一及大同鄉幸福巴士一七九五B等二條路線參與，國道客運轉乘地方公車或巴士，就能暢遊宜蘭走春。

另，針對前往宜蘭、花蓮及台東民眾，公路局再加碼東部限定優惠，提供往來東部遊客更多元運具選擇，凡持東部台灣好行套票或合法旅宿證明，搭乘北宜、北花公路客運，來回票享四人同行一人免費，回程總票價再抵退二百元。

宜蘭監理站表示，為避免春節連假期間塞車、停車等問題，耽誤民眾寶貴時間及影響出遊心情，建議多加利用公共運輸，出門前可先下載「iBus公路客運」APP查詢乘車訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法