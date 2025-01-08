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    陽明交大研究「無序蛋白」有助治療神經退化性疾病

    陽明交大生化暨分子生物研究所教授黃介嶸（左），率博班生孫永宸（中）、碩班生謝宗倫（右）研究無序蛋白，登上國際期刊。（陽明交大提供）

    陽明交大生化暨分子生物研究所教授黃介嶸（左），率博班生孫永宸（中）、碩班生謝宗倫（右）研究無序蛋白，登上國際期刊。（陽明交大提供）

    2025/01/08 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕陽明交大生化暨分子生物研究所團隊針對「無序蛋白」進行研究，發現名為「半乳糖凝集素-3」（Galectin-3）的蛋白質，其異常聚集被認為可能與阿茲海默症等神經退化性疾病的發生有關，而Galectin-3能根據細胞內酸鹼值調整自身的聚集程度，此發現有助於尋找相關疾病的新治療方法，研究成果登上國際期刊《Advanced Science》。

    Galectin-3是細胞中垃圾處理站─溶酶體（lysosome）損傷的生物標記，其異常聚集被認為可能與神經退化性疾病的發生有關。陽明交大生化暨分子生物研究所教授黃介嶸說明，團隊發現Galectin-3能根據細胞內酸鹼值，調整自身的聚集程度，而這種能力的關鍵在於其蛋白分子上的幾個帶電小點。

    黃介嶸提到，Galectin-3中結構區域的正電荷胺基酸有助於蛋白的聚集，而無序區域的負電荷胺基酸則像「安全閥」一樣，防止蛋白過度聚集，避免對細胞造成傷害。無序蛋白在正常生理條件下沒有固定形狀，聚集是它們發揮功能的首要條件，但不正常集結卻也和許多神經退化性疾病有關，從電荷調控機制可為理解無序蛋白的聚集行為提供全新視角，不管是推動基礎科研或醫療應用都有貢獻。

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