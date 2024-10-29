不畏逆境 家扶媽媽蔡聿之獲芳療證照

蔡聿之為因身體病痛的丈夫學習芳療按摩，現正籌備開辦個人工作室，盼將愛向外服務更多人。（記者李文德攝）

2024/10/29 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕因丈夫車禍全身癱瘓，卅四歲的蔡聿之學習芳療按摩，盼為夫舒緩復健時痛苦，就算自己罹癌也不改其志，歷經一年共五十小時培訓，與雲林家扶中心其餘八個姊妹共同拿到美國認證芳療師專業證照，昨天共同分享喜悅。蔡聿之表示，除為先生調配芳療精油，也積極籌備成立個人工作室，希望把所學服務更多人。

蔡聿之表示，看到先生復健過程身體疼痛，讓她於心不忍，於是加入家扶中心「家長生涯發展方案」學習精油芳療，就在學習第三個月，意外發現自己竟罹患甲狀腺癌第一期，當下「頓時晴天霹靂」，老天像是和她開玩笑，但「生病並不是逃避學習的藉口」，在體力允許下，她邊接受治療邊學習，就連課程老師也用線上課程傳授，實體課程她也把握閒暇之餘，向同為學員的其他家扶媽媽們求教，從芳療按摩、調配精油等，皇天不負苦心人，總算完成五十小時培訓，更取得芳療師證照。

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蔡聿之說，「一切都是為了愛」，現除能為夫調配專屬的芳療精油，也想將在這份愛向外延伸，正籌備個人工作室，盼能幫助更多因身體疾病困擾的民眾。

家扶中心主任廖志文指出，雲林家扶推動「家長生涯發展方案」逾十年，意在培養家扶家長第二專長，已逾百位家扶家長受訓且取得證照，近四成以第二專長開店，未來更有理財規劃等課程，幫助家長們圓夢。

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