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    小黃公車新化綠14、綠15 增預約站牌

    新化綠14、綠15的小黃公車上線，提供預約站牌服務。 （記者吳俊鋒攝）

    新化綠14、綠15的小黃公車上線，提供預約站牌服務。 （記者吳俊鋒攝）

    2024/10/29 05:30

    〔記者吳俊鋒／新化報導〕為照顧偏區鄉親的需求，南市交通局的小黃公車今年再度拓點，新化的「綠十四」、「綠十五」昨天正式上線，在離峰班次提供服務，並增加預約站牌，首次導入七人座的國產純電動休旅，搭乘起來更舒適，也落實低碳環保。

    離峰服務 導入7人座純電動休旅

    南市自二○一九年開始推動小黃公車，迄今已有卅三條路線，擴及廿一個行政區，為偏遠聚落補上公共運輸的缺口，累計搭乘人次突破廿二萬。交通局長王銘德說，今年再向中央爭取五百卅五萬元的經費補助持續辦理，綠十四、綠十五為第五期的首發，未來還有九條路線將接力啟動，要讓小黃公車開到台南各角落。

    永續經營 計程車隊轉型市區客運

    啟動儀式在新化礁坑里卅六崙聚落的合興宮前舉行，是台南首次由計程車隊轉型市區客運的業者提供服務，創下新的里程碑，展現永續經營的決心。

    市長黃偉哲主持開通典禮，頒贈客運營業執照，象徵偏區交通與公車路網的緊密結合；他提到，台南小黃公車不斷進化，綠十四、綠十五的上線，創下兩個「首次」的紀錄，展現對偏區居民的照顧。綠十四、綠十五為一般公車轉型，熱門時段維持巴士載運，離峰班次則改為小黃公車，節省成本又增加居民搭乘的便利性。

    綠十四，新化到九層嶺、途中設置台南獨創的預約站牌，可延伸至「十八彎」，還有聚落生活中心為主的「洋子寮」、「拔林」，以及觀光熱點的「果菜市場」、「綠谷西拉雅」，加上讓民眾就診更方便的「南醫新化分院」等。一天來回各四班。

    綠十五，新化至五甲勢，預約站牌包含太祖媽、觀音山岩晃寺，還擴及龍崎區的烏樹林；與綠十四一樣，都可在新化轉運站搭乘幹線公車。一天來回各三班。

    公共運輸處長吳俁之表示，小黃公車固定班次依路線行駛，民眾可在站牌招手搭乘；預約班次則需兩人以上共乘，最遲在前一日下午五點透過電話進線，或者利用大台南公車APP預約。

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