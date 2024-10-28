《中市古蹟》真武宮百年木柱 邀匠師試修復

台中市市定古蹟真武宮正進行內部細項修護，台中市府文資處邀請彩繪匠師鄒明宗與大木作匠師張博勛先試作修復，預計明年七月前完工。 （記者張軒哲攝）

2024/10/28 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市市定古蹟真武宮正進行內部細項修護，相較於豐原慈濟宮日前邀民間工藝社彩繪龍柱，因色調俗豔引起各界議論，真武宮修復以廟內十多根木柱為主，台中市府文資處邀請彩繪匠師鄒明宗與大木作匠師張博勛先試作修復，預計明年七月前完工。

10餘根木柱脫皮 紅漆、墨跡受損

梧棲真武宮主祀玄天上帝，創建於一八四五年，為避開濱海東北季風，廟宇高度較一般傳統廟宇建築低矮，導致難以大舉擴建，成為海線少數保有傳統格局的廟宇。

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真武宮於一九三五年震災後重修，尚能保有原本閩南式寺廟的建築風格形制，廟內三川殿、正殿的木柱有逾百年歷史。廟方指出，真武宮已逾十年未整修，十多根木柱嚴重脫皮，紅漆脫落，柱聯墨跡字體斑駁，管委會開會研議後，向文資處提出維修申請。

另外，山、海線大廟大甲鎮瀾宮與豐原慈濟宮均未登錄為古蹟，今年都進行整修，鎮瀾宮因廟宇漏水於二○二二年斥資重修，配合重修落成，將於年底舉辦「祈安七朝清醮」。慈濟宮廟方配合十一月建醮整修，管委會邀請工藝社上漆，因龍柱彩繪色調俗豔，引起各界譁然，斥資邀請修復專家協助復舊，將於建醮過後，十二月開始清潔、去漆等工程，目前已先用大圖輸出包覆兩大龍柱進行保護。

匠師挑1木柱去漆 試作紀錄獲確認

真武宮屬於古蹟，為求慎重，施工廠商先邀請兩位匠師於七月間先挑選一根木柱進行去漆試作與裂縫檢修，提出試作紀錄，經古蹟審議委員勘查後，確認修復方式不會損毀柱體後，才正式展開修復。

文資處表示，真武宮單彩修護計畫，內容包括三川殿、正殿的木柱進行單彩部分的修護及柱聯金漆書寫，全案金額二七○萬元，預計明年七月前完成，後續若有其他欲修繕工項，文資處將協助另案向文化部申請。

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