《桃園》復興設醫院叫停 聯合門診中心替代

2024/10/28 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區是十三個行政區唯一山地原住民區，人口約一萬三千人，因為沒有中大型醫院，醫療量能、品質都不理想，桃園市政府原研議以現有復興區公所大樓及周邊土地，設置全市第一座市立醫院，經評估若要設置醫院必須拆除大樓重建，且公所大樓搬遷又得尋址新建大樓，決定不予執行，將以聯合門診中心替代。

市府衛生局去年啟動規劃於復興區設置全市第一座市立醫院，預計設置九十九床急症病房，提供門診、簡易急診及長照、洗腎、復健中心等服務，編列五百萬元經費委外辦理可行性評估；衛生局長賈蔚昨表示，此案已決議否決，另朝在前山以原鄉較欠缺的醫療科別，包括胃鏡、腸鏡、超音波等規劃聯合門診中心取代，因為以復興區人口數要支撐一家醫院營運並不容易。

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復興區長蘇佐璽表示，他認同市府在復興區設市立醫院一案需從長計議，畢竟光現有公所電梯就不適合醫院推送病床的規格，且市立醫院設在角板山最熱鬧的商圈，一旦遇到梅花季、櫻花季等活動，萬一救護車塞在車陣中，對患者病情不利；至於介壽國中校地因存在地層滑動風險，要在校地上蓋公所大樓或其他長照中心並不適宜，將先規劃闢建停車場，改善角板山停車位嚴重不足的燃眉之急。

另外，復興區設置於羅浮里多功能辦公廳一樓的洗腎中心，原訂今年九月啟用，因配電設計不符合洗腎中心規模，正重新設計，預計明年初啟用提供服務。

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