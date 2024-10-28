北市里鄰建設經費 明年最高調至70萬

2024/10/28 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市里鄰建設服務經費補助現為每年卅萬至五十萬元，民政局明年擬將補助上限提高至七十萬元，共編列一億五二九一萬元預算，預估有三二○里經費將增加。但北市議員認為，物價上漲下，原本卅萬元基礎金額也提升；也有里長建議，民政局可針對地方特色、績優里提出專案補助。

議員：提升30萬基礎金額

現行台北市里鄰建設服務經費補助為每里每年卅萬元基礎金額，另有可依各里人口、面積、里民活動場所公告土地現值等級距額外補助，每里每年最高共可補助五十萬元。民政局明年擬將級距補助提高，每里每年最高補助可達七十萬元，基礎金額則維持卅萬元。

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不過北市議員游淑慧表示，里鄰建設經費實施多年，物價上漲下，卅萬元已不夠用，且建設經費採級距方式可能造成各里長間不平衡，明明只差一個里，里鄰建設經費卻不同。她認為民政局考量物價調整與通貨膨脹，將卅萬元基礎金額上修。

憂預算增 採級距加倍方式

議員秦慧珠提到，台北市各行政區里界已多年未調整，自上次里界調整後，各里人口數變化大，她認為今年應重新規劃調整里界，並依人口比例增加里鄰建設服務經費。此外，現行北市里鄰建設經費最低卅萬元太低，建議再調整。

南港區西新里里長胡家瑒說，疫情後物價上漲，里長辦活動都需要經費，很多里其實只能領到卅萬元里鄰建設經費基礎金額，其他級距補助領不到，即便民政局明年將級距補助提高，許多里仍無法受惠。

胡家瑒認為民政局應直接將卅萬元基礎金額提高，才能真正幫到基層。

大安區臥龍里里長邱奕承表示，里鄰建設經費的加碼立意良善，但各里風土民情、物價租金都不同，這些民政局都要納入考量。他建議民政局也可針對地方特色、績優里提出專案補助，鼓勵地方多舉辦特色活動促進發展。

民政局長陳永德表示，原本有研議將補助調整為四十萬元並計算級距，但預算可能要增加許多，因此採用級距加倍方式調整。至於里界調整，會在一個月提出具體期程。

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