新北大橋改善機車S彎道 明天開工

為提供機車族安全的通行環境，新北市養護工程處將針對新北大橋橋塔旁S型彎道進行改善，圖為現況照。（記者羅國嘉攝）

2024/10/27 05:30

縮減外側一汽車道拓寬機車道 避開轉折彎道路段 預計1年內完工

〔記者羅國嘉、黃子暘／新北報導〕新北大橋是連接板橋區與三重區重要橋梁，交通量龐大，但橋上的S型機車彎道車禍頻傳，市府養護工程處將於廿八日起辦理雙向機車道改善工程，將主橋周邊最外側汽車道改做機車道，汽車道由四個車道縮減為三車道，讓機車避開橋塔段S型彎道，以保障機車族安全，原本的機車道則改為人行道和自行車道，力拚一年內完工。

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保障騎士安全 減少車禍

新北市養護工程處長鄭立輝說，新北大橋建於二○一○年，是連接三重區二重疏洪道兩岸的新北環河快速道路，也是亞洲最長的對稱型單橋斜張橋，雙向各有四車道、路肩、機車道及人行步道。

但機車道受橋塔塔柱位置影響呈現S型彎道路型，導致機車族車禍頻傳。養工處會同交通局和交通警察大隊等單位多次至現場會勘討論，決定縮減橋塔段一快車道改為機車道，完工後機車道避開轉折彎道路段，將更安全。

原機車道做人行、自行車道

工務局長馮兆麟表示，施工單位將於廿八日開工，利用日夜間離峰時段施工，預估工期一年。改善工程將機車道加寬到二公尺，快速道路接近主橋橋塔段周邊四個汽車道，縮減為三車道，並將外側車道調整為機車道再順接原機車道。

離峰時段施工 先北側後南側

為減緩施工期間交通衝擊，工程將分兩階段施工，第一階段施作北側（三重往板橋）方向機車道，預計明年六月完成；緊接著第二階段施作南側（板橋往三重）方向機車道，預計明年底前完成，利用每日上午九時至下午五時及夜間十時至翌日上午六時的離峰時段施工。

鄭立輝提醒，此工程為縮減汽車道，路面標線重新調整、局部分隔島打除、新設分隔島及新設人行道，用路人行經工區請減速慢行，並依照施工告示牌面及現場交維人員導引通過，工程期間如有封路改道情形，養工處將再發佈新聞稿通知用路人。

鳳鳴臨時火車站前 將拆電桿

另外，新北市鶯歌區的台鐵鳳鳴臨時車站將於十一月底完工啟用，交通局自六月著手辦理周邊轉乘、人行空間配套設施建置，力求通車前完成。不過目前車站前台電電桿地下化工程延宕，恐影響整體進度。台電桃園區營業處指出，地下化工程已安排十一月八日施工，預計十一月中旬拆桿完成地下化。

為提供機車族安全的通行環境，新北市養護工程處將針對新北大橋橋塔旁S型彎道進行改善，圖為完工模擬圖。（新北市工務局提供）

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