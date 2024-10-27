北市動物園110年慶生 與兩國合作保育

2024/10/27 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園今年迎來建園一一○週年園慶，昨上午於園內大門廣場盛大舉辦慶生活動，並與奧地利維也納動物園及新加坡動物園簽署保育合作備忘錄，未來將持續積極合作穿山甲、馬來虎等極度瀕危動物保育計畫。此外，台北市長蔣萬安也宣布，園內穿山甲「穿莓」廿五日誕下寶寶，一同慶賀動物園生日。

台北動物園一九一四年於圓山成立，一九八六年遷園至木柵現址，建園一一○年以來帶給民眾許多歡笑，也從早期珍奇或娛樂的動物為主的展示模式，逐漸轉型為野生動物保育、研究、教育的基地，朝向現代化的動物園發展，動物園也將動物保育作為園慶精神，提醒自己勿忘使命。

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蔣萬安表示，一九八六年動物園從圓山遷址木柵時曾舉辦遊行，讓他非常印象深刻，許多民眾第一次看到人氣大象夫婦林旺與馬蘭，還有澳洲來的無尾熊派翠克，以及國王企鵝等人氣動物。他說，台北動物園承載許多市民的重要回憶，他和太太就讀政大的時候，假日就常常來到動物園看看可愛的動物，當年兩人手牽手，如今變成牽著孩子。

昨日除慶生活動外，園方也推出集章換好禮小活動，現場並有豐富的市集，讓民眾看可愛動物遊園的同時，也能逛逛各有特色的文創小物。

此外，動物園將於十一月二日的白晝之夜活動中，於大安森林公園擺攤，將有多場次植栽手作、玩具DIY活動，可於十月廿九日前至動物園網站填寫表單報名。

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