竹北萬聖大遊行 親子創意搞鬼

創意裝扮花招百出的親子和小丑氣球人一同遊行。（記者廖雪茹攝）

2024/10/27 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所主辦的「電影交響派對Ｘ萬聖大遊行」，昨天傍晚在高鐵前的宏匯未來之心廣場，匯聚了約五千人參與，許多親子裝扮各式各樣俏皮搞怪造型，在「奇異博士」竹北市長鄭朝方帶領下，開心地邁步遊行；壓軸登場的狂美電影交響音樂，更讓大家沉浸在聲光交織的奇幻之夜中。

萬聖大遊行下午五點許，從復興三路二段的高鐵前大空地出發，新竹攻城獅「慕獅女孩」為遊行隊伍熱舞助陣，接著超過十組萬聖派對人偶加入人群一同歡樂遊街。鄭朝方以「奇異博士」造型亮相，帶著一群高大的小丑氣球人，沿途發放萬聖節小禮物與糖果。

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小朋友創意裝扮花招百出，有小丑、海盜、忍者、吉伊卡哇、骷髏裝、壞女巫、外送員、蜘蛛人等，小女孩個個都是可愛小公主，跟著爸媽提著南瓜燈踩街。

這場萬聖大遊行，為二○二四秋之竹北戲劇行旅節的第三部曲，整個活動從下午兩點「竹北好市」開張後，博愛國中國樂團、成功國中木管銅管五重奏、東興國中打擊樂團、米特薩克斯風重奏團陸續登台表演。

壓軸登場的「狂美交響管樂團」，演奏竹北限定版節目《卡通動畫大進擊》，團員配合萬聖節Cosplay上陣，與喜劇組合「娛人時代」聯手出擊，演奏包含火影忍者、鬼滅之刃、咒術廻戰、航海王、名偵探柯南、七龍珠Ｚ等多首電影配樂曲目，讓小小動漫迷個個聽得如癡如醉。

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