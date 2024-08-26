嘉縣地方創生 大林驛站展示特色產品

「2024嘉義縣地方創生主題展」即日起在大林驛站展出一年。（記者蔡宗勳攝）

2024/08/26 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣在國發會經費支持下，近五年來累注投入逾三‧六三億元推動地方創生，至今已有九個鄉鎮市公所參與，還有三組青年培力工作站，昨天在大林驛站展出再造家園特色ＤＮＡ的優秀成果，包括中埔植物染（檳榔染色衣著）、大埔飄流木小提琴、朴子布袋戲偶雕刻與服飾、溪口鵪鶉蛋捲、金萱烏龍茶方塊酥等在地特色產品。

為期一年的「二○二四嘉縣地方創生主題展」昨起在大林驛站開展，副縣長劉培東、大林鎮長許有疆等人出席開幕活動。

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劉培東說，國發會長期推動地方創生，嘉縣針對各地不同需求，輔導公所及民間事業體制定地方創生計畫，媒合中央挹注經費二‧六九億元，加上地方資源，累計總投資達三‧六三億元，目前已有九個鄉鎮市共襄盛舉，並持續推廣中，形成了具備規模的創生網絡，促進城鄉及區域均衡發展。

目前有三組青年培力工作站，分別位於六腳、布袋及阿里山，成為輔導在地事業的支持系統。縣府也協助朴子及布袋公所活化市場及地方場館，吸引地方團隊進駐發揚在地文化，已有五組優秀青年團隊爭取到國發會地方創生獎勵金。

許有疆說，大林地方創生計畫包括萬國戲院、站前街區經濟及大埔美園區觀光工廠聚落等，都在近年有顯著變化，大林驛站再活化也是國際慢城二‧○成果展現。

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